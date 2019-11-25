Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после снижения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,4%. Покупки наблюдались на фоне заявлений Трампа о неготовности подписать закон, поддерживающий протестующих в Гонконге, что смягчает противостояние между США и КНР в геополитическом вопросе. Кроме того, данные по окончательному индексу потребительского доверия Университета Мичиган в ноябре и предварительным индексам деловой активности в секторе промышленности и услуг США приятно удивили инвесторов.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,3%.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,2%.

На торгах в Азии утром наблюдается позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 0,7%. Фондовые индексы Китая преимущественно растут примерно на 0,5%. Настроения остаются умеренно благоприятными. Инвесторы обратили внимание на слова советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о сохранении вероятности заключения торгового соглашения с Китаем до конца года.

Нефтяные фьючерсы утром растут в пределах 0,5% после коррекционного падения в пятницу. Котировки в конце прошлой недели обновили максимумы с конца сентября – 64,27 долл (для Brent) и 58,74 долл (для WTI), в связи с чем можно говорить о продолжении краткосрочного и среднесрочного восходящего тренда. Следующими целями движения цен могут выступить отметки 65 долл и 59,50 долл соответственно. С фундаментальной точки зрения поддержку котировкам оказывают новости о перспективе продления соглашения ОПЕК+ до июня следующего года. Пятничные данные при этом показали снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 3 единицы, до 671 единицы – благоприятный сигнал.

Основные события недели: индекс потребительского доверия Gfk по Германии, продажи нового жилья в США, пересмотренный ВВП США за 3-й квартал, индекс потребительского доверия США, заказы на товары длительного пользования в США, личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США, индекс незавершенных сделок по продаже домов в США, индексы делового климата и потребительского доверия еврозоны, предварительный индекс потребительских цен Германии и еврозоны, уровень безработицы Германии и еврозоны. Квартальные отчетности представят Hewlett Packard Enterprise, Dell, HP, British American Tobacco. В четверг и половину дня пятницы биржи США будут закрыты в связи с Днем Благодарения. В России финансовые результаты за 3-й квартал по МСФО представят Лукойл, АФК Система, банк Санкт-Петербург, Аэрофлот, НМТП, Транснефть. Правление Газпрома рассмотрит новую дивидендную политику.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы незначительным повышением, удерживаясь в районе верхних границ краткосрочных “боковиков” 2900-2950 и 1430-1455 пунктов. В начале недели индикаторы вполне могут попытаться закрепиться выше 2950 и 1455 пунктов соответственно, что открыло бы перед ними дорогу к ноябрьским вершинам (3009 и 1487 пунктов).

Рубль при этом немного ослаб против доллара и был стабилен к евро. Пара доллар/рубль остается ниже 64 руб и продолжает торговлю в диапазоне 63,50-64,50 руб. Пара евро/рубль расположена ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (70,70 руб), в краткосрочном диапазоне 70-71 руб. Рубль в целом сохраняет краткосрочную силу как против американской, так и европейской валюты.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения мирового аппетита к риску, в связи с чем можно ожидать попыток подняться выше. Оптимизм в отношении торгового вопроса, однако, остается весьма хрупким, что призывает к осторожности. Понедельник в целом ожидается спокойным на события днем, а в течение недели на мировые рынки поступит интересная макроэкономическая статистика. Краткосрочные настроения на фондовых площадках по-прежнему склоняются в сторону благоприятных.