Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится. Развитие торговых переговоров между США и Китаем продолжит формировать конъюнктуру рынков.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается повышение индекса Мосбиржи на 0,2-0,3%, вблизи отметки 2955 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2940 и 2930 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2960 и 2970 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов возможно повышение индекса РТС вслед за мировыми фондовыми индексами – участники рынка вновь настроены оптимистично в отношении перспектив торгового соглашения между США и КНР, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"На валютном рынке РФ актуальным остается сценарий стабилизации курса в диапазоне 63,5-64 рубля за доллар", — оценил он.

Прогноз по курсу на сегодня — 63,65-64,30 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,1-0,3% на фоне возвращения оптимизма по перспективам разрешения торгового конфликта между США и Китаем и заключению первого этапа соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются на 0,3-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на 0,3-1,6%, японский Nikkei 225 — на 0,3%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – на 0,5%.

Стоимость нефти растет на 0,35% — до 62,59 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,1025 доллара против 1,1021 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок немного повысился по индексам на фоне умеренного внешнего позитива. Перед выходными игроки рынка предпочитали занимать выжидательные позиции. К закрытию рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,17% — до 2947,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,05% — до 1455,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов повысился на 15 копеек и составил 63,87 рубля, евро не изменился и составил 70,42 рубля, следует из данных Московской биржи.