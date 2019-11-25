Текущие настроения. На мировых рынках сохраняется неопределенность относительно исхода торговых переговоров США и Китая, однако комментарии Белого дома о возможном подписании «Фазы 1» до конца года добавили некоторого позитива в начале недели. Одним из ключевых условий промежуточного этапа сделки со стороны Китая является снижение действующих тарифов – однако по-прежнему остается неясным, согласится ли американская сторона это сделать. Законопроект США о поддержке протестующих в Гонконге против расширения полномочий КНР может стать потенциальным фактором осложнения переговорного процесса лишь в том случае, если его подпишет Д. Трамп. Рынки акций DM также нейтральны – в отсутствие новых стимулов они корректируются после шестинедельного роста.

Российский рынок начинает неделю на нейтрально-позитивной ноте. По итогам прошлой недели курс рубля по отношению к доллару США фактически не изменился в отсутствие дополнительных сигналов поддержки. Комментарии Э. Набиуллиной сохраняют тон предыдущих заявлений, а необходимость в снижении ключевой ставки в декабре снижается на фоне ускорения роста оборота розничной торговли в октябре и роста реальных располагаемых доходов в сентябре (вероятно, обусловленное повышением зарплат в госсекторе) и временной стабилизации динамики ИПЦ в ноябре на уровне 3,6% г/г.

Ключевые темы недели. Активность на ключевых рынках на этой неделе будет пониженной из-за празднования Дня благодарения в США (чт). Ожидания относительно переговоров США-Китай остаются в подвешенном состоянии на фоне новостей об отсутствии консенсуса между сторонами по приоритетным вопросам. Между тем, в США будет опубликован ключевой блок макростатистики, включая продажи новых домов (вт), поддержку которым может оказать снижение ипотечных ставок и низкий уровень безработицы, данные по заказам на товары длительного потребления (ср), а также индекс потребительской уверенности за ноябрь (чт) и обзор общего состояния экономики регионов США («Бежевая книга»). Дж. Пауэлл выступит на ежегодном мероприятии торговой палаты Род-Айленда (пн) впервые после встречи с Д. Трампом, который продолжает призывать ФРС смягчить подход к процентной политике. Глава регулятора, вероятно, отметит промежуточные результаты от последовательного снижения ставок в июле, сентябре и октябре.

В еврозоне в фокусе этой недели будет индекс потребительской уверенности (чт) и инфляция за ноябрь (пт), которая, вероятно, останется ниже 1%, что указывает на высокую вероятность сохранения ультрамягкого подхода ЕЦБ.

В России на этой неделе ожидаются налоговые выплаты на ~1,6 трлн руб., что должно увеличить спрос на рублевую ликвидность в банковской системе и тем самым поддержать российскую валюту при прочих равных условиях. Статистика по инфляции также заслуживает внимания: по последним данным Росстата, недельная инфляция ускорилась до 0,1% н/н, и, по нашим оценкам, в начале прошлой недели годовой ИПЦ остался на уровне 3,6% г/г вторую неделю подряд. Ускорение недельного прироста ИПЦ до 0,1% н/н в середине ноября (до прошлогоднего уровня) несколько удивляет, учитывая, что в прошлом году недельный ИПЦ был повышенным в преддверии повышения НДС и в условиях ослабления рубля. Не исключено, что сказывается эффект ускорения бюджетных расходов в октябре-ноябре, что повышает экономическую активность и уменьшает необходимость в снижении ставки Банка России в декабре.