Волатильность рубля находится на минимумах с 2014 года
Внутренние факторы в рубле в последние месяцы оказывают преимущественно нейтральный эффект на рубль, и консолидация на глобальных рынках в последние недели способствует заметному снижению волатильности в российской валюте. Большую часть времени на протяжении последних пяти недель пара доллар/рубль держится в узком диапазоне 63,50-64 руб/долл. Показатель вмененной волатильности рубля на прошлой неделе опустился до 7,82%, что является минимумами с первого квартала 2014 г. (еще до режима «свободного плавания» рубля). С нашей точки зрения, отчасти это является свидетельством стабильной текущей макро ситуации в РФ, но отчасти может говорить и о том, что в текущие цены на российские активы не закладываются сохраняющиеся риски – например, пятилетние CDS для России находятся на уровне ниже 70 пунктов. По нашей модели, в текущем курсе рубля, например, совсем не учтены санкционные риски, что создает угрозу в случае новой волны эскалации этой проблемы.
На текущую неделю приходится пик налоговых выплат
Из внутренних факторов отметим, что на предстоящую неделю приходится пик налоговых выплат в РФ. Сегодня российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, в четверг – налог на прибыль. Суммарный объем выплат в этот период мы оцениваем в 1,1 трлн руб., что заметно меньше в сравнении с другими месяцами.
В краткосрочной перспективе ожидаем консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 63,50-64 руб/долл. На горизонте нескольких недель видим риски умеренного ослабления позиций российской валюты.
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