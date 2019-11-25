После нескольких дней переписывания исторических рекордов в начале недели рынок немного успокоился и вновь стал запиливать текущие уровни. Никто никуда не спешит, и никто ничего не хочет. И поскольку значимые новости тоже сошли на нет, то и деваться участникам рынка некуда — надо окапываться и готовиться к защите существующих высот. Что они собственно всю вторую половину недели и делали. В итоге, за прошедшую неделю мы получили минимальные изменения на фоне затухающих оборотов торгов. Максимальные изменения мы увидели в индексе акций высокотехнологичных компаний NASDAQ, который потерял за неделю 1,4%. Много? Да, ничего подобного! Если учитывать, что мы откатились от абсолютного исторического максимума, то это даже не коррекция, а просто маленькая техническая остановка и не более того. И это в самом худшем индексе! Что же касается потерь в двух других индексах — Dow Jones (DJIA-30) и S&P500, то здесь они были минимальны — -0,46% и —0,33% соответственно — и, естественно, при желании все эти потери можно отыграть за полчаса более-менее активной торговли.

Что же касается отдельных секторов и отдельных акций, то и здесь мы не увидели ничего выдающегося. Чуть получше всех остальных чувствовали себя акции компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения, которые выросли в среднем на 1%. Произошло это прежде всего за счет повышенного спроса в акциях биотехнологических компаний, которые по-прежнему остаются весьма привлекательными и глобально недооцененными. Это что касается главных героев прошедшей недели. Причем стоит отметить, что поименно назвать героев и не представляется возможным — настолько ровным был рост.

Собственно, то же самое можно сказать и о лузерах. Особых провалов не было. Акции если и теряли в цене, то очень часто чуть ли не на следующий день возвращались на исходные позиции. Даже в наиболее волатильном сегменте — сырьевом, средние потери за неделю составляют всего лишь 1,1%.

Ожидания рынка 25 ноября

Участники рынка явно расслабились и не желают торговать. По крайней мере, именно такое впечатление складывается после прошедших выходных по итогам первой половины дня понедельника. Особой суперактивности нигде не наблюдается, и на рынке царит какое-то умиротворение. Причем это умиротворение охватило буквально все рынки. С одной стороны, никто никуда не спешит, а с другой — все настроены позитивно и оптимистично. Только вот не совсем понятно — с чего бы это? Впрочем, об этом пока никто не задумывается. Хорошо — значит хорошо. Ну, про американцев еще можно понять. Через 3 дня праздник, причем очень даже значимый для Америки праздник — День Благодарения. А американцы, как известно, очень не любят встречать праздники в плохом настроении, и поэтому в ближайшие дни они просто постараются ничего не делать, чтобы случайно не испортить себе аппетит при поедании праздничной индейки.

А вот другим радоваться вроде бы и нечему — ни Азии, ни Европе. Но отсутствие плохих новостей здесь тоже принимают за благо. Плюс сегодня с утра пришла новость, что один модный мировой монстр Луи Виттон (LVMH) покупает другого мирового монстра моды Tiffany (TIF) за 16 млрд. долларов. И эта новость вызвала у инвесторов новый прилив оптимизма — ура!, значит есть еще деньги у бизнеса, чтобы заключать такие знаковые сделки.

Короче, по итогам первой половины дня можно однозначно констатировать — все хорошо. Ожидать какого-то слишком уж большого хайпа точно не следует, но новый выход на исторические максимумы точно возможен. Ведь до них по крайней мере по индексам DJIA-30 и S&P500 всего ничего — в пределах 0,5%. И поскольку сегодня нет никаких значимых событий, а макроэкономические данные не выходят, то есть вполне обоснованные надежды, что подарочек ко Дню Благодарения в виде новых хаев мы сможем получить уже сегодня.