Мы ожидаем весьма умеренной торговой активности на этой неделе; поддержку рынкам окажут сильные макроданные

Во второй половине недели торговая активность будет слабее на фоне празднования Дня благодарения в США – американские рынки в четверг будут закрыты, а в пятницу торговый день будет укороченным. Как ожидается, большинство игроков рынка будут отсутствовать. Глава ФРС Джером Пауэлл сегодня выступит с докладом по экономике; кроме того, на этой неделе будет опубликовано несколько заслуживающих внимание экономических обзоров, в том числе оценка роста ВВП США за 3К19, в среду выйдут данные по расходам домохозяйств. Инвесторы также будут наблюдать за процедурой импичмента, однако аналитики сильно сомневаются в том, что она повлияет на динамику рынков, так как шансов на то, что импичмент президента поддержит республиканское большинство, в Сенате немного. По-прежнему самым важным событием для рынков на этой неделе будет любая информация о продвижении американо-китайских торговых переговоров. Если говорить в целом по рынкам, то представленная на прошлой неделе макроэкономическая статистика ключевых экономик мира указывает на некоторое улучшение экономического ландшафта, что в сочетании с надеждами на прогресс в торговых переговорах должно поддержать рынки на этой неделе.

Торговая сделка остается иллюзорной, однако рост китайского PMI вселяет оптимизм

На протяжении двух десятилетий расширение торговли стимулировало быстрый рост мировой экономики. Однако по мере того как объемы торговли сокращаются более чем на 1% в годовом сопоставлении, а американо-китайская торговая война приближается к своей двухлетней годовщине, темпы роста мировой экономики опустятся до своего десятилетнего минимума на будущий год, по оценке ОЭСР. Так как приближается 15 декабря, когда США должны повысить пошлины на китайские товары, Пекин, как сообщают СМИ, пригласит официальных лиц США на переговоры. Более того, намерение Китая ужесточить законодательство в области интеллектуальной собственности также оказывает поддержку мировым рынкам, так как появляются надежды на то, что это может открыть дорогу для продвижения переговорного процесса – интеллектуальная собственность – главный камень преткновения для Вашингтона в торговом споре с Китаем. Тем не менее, риски сохраняются. Они включают подписание Дональдом Трампом закона в поддержку протестов в Гонконге или маневры флота США в Южно-Китайском море (военные корабли США дважды прошли мимо островов в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими вопреки мнениям других стран). В Китае рост замедлился до 30-го минимума. Количество новых заказов в промышленности снизилось, тогда как данные по созданию рабочих мест оказались на 25% ниже прошлогоднего уровня — даже после трех понижений ставки ФРС. Хотя это указывает на безотлагательность решения торгового конфликта, еще более серьезные игры связаны с геополитическим влиянием. Мы по-прежнему сильно сомневаемся в том, что первый этап торговой сделки будет подписан в этом году, при этом США, вероятно, продолжит раздавать оптимистические комментарии, чтобы поддерживать ралли на рынке.

Данные по продажам ритейлеров в черную пятницу предоставят информацию о силе потребительского тренда

Ритейлеры США 29 ноября начинают ежегодный сезон распродаж. Учитывая что расходы потребителей являются главным компонентом американской экономики, предстоящие выходные станут важным показателем состояния американской экономики. По оценкам национальной федерации ритейлеров, оборот розничной торговли в эти выходные вырастет примерно на 4% г/г. Сильная цифра роста поддержит не только акции ритейлеров, но и рост рынка акций в целом в конце года. Мировые рынки акций, в том числе и российский, судя по всему, последуют этому тренду.

Сторонники демократических сил в Гонконге победили с подавляющим перевесом голосов, что ожидать дальше?

Сегодня азиатские рынки шли вверх, так как инвесторы позитивно отреагировали на выборы в районные советы депутатов 18 округов Гонконга после месяца общественных беспорядков в городе, которые сотрясали город и периодически перерастали в насилие. В краткосрочной перспективе, результаты выборов, судя по всему, предоставят передышку Гонконгу.

На этой неделе не ожидается большого количества российской макростатистики; курс рубля поддерживают цены на нефть и начало периода налоговых выплат. На этой неделе не ожидается большого количества макростатистики в России. Тем не менее, стоит отметить, что курсу рубля сильную поддержку оказывают ожидаемое IPO саудовской Aramco, которое должно вызвать рост цен на нефть, и начало периода налоговых выплат.

В среду мы ожидаем большого потока статистических данных из США

В понедельник глава ФРС Джером Пауэлл выступит с докладом о состоянии экономики США, однако мы сильно сомневаемся в том, что в его выступлении прозвучит что-то новое в сравнении с его речью на последнем заседании FOMC. Накануне Дня Благодарения министерство торговли США представит пересмотренную оценку роста ВВП за 3К19. Предварительная оценка роста (+ 1,9%) была опубликована в начале месяца. Вторая оценка не должна отличаться от первой и должна отражать сильный рост потребительских расходов, снижение инвестиций в бизнес на фоне торговой неопределенности и замедление роста мировой экономики. Расходы потребителей США, вероятно, продемонстрируют некоторое снижение в октябре, учитывая замедление роста доходов. Бежевая книга, которая выйдет в среду, вероятно, не покажет сильных изменений в оценке роста ВВП за 3К19 в сравнении с предыдущей оценкой.

Завершается сезон отчетности компаний за 3К19

В среду свою отчетность представит Банк “Санкт-Петербург”. Мы ожидаем, что банк покажет сильную динамику своего профильного бизнеса, которая нейтрализует небольшой торговый убыток. В тот же день свою отчетность представит SSA LI – вряд ли она повлияет на динамику акций компании, которую определяют корпоративные события и продолжающийся обратный выкуп акций. Впрочем, инвесторы смогут задать вопросы менеджменту по поводу стратегии, в том числе относительно среднесрочных планов в отношении оставшейся доли Детского мира, планов по снижению долга в результате SPO DSKY, специальных дивидендов МТС, SPO непубличных активов.

Мы ожидаем, что на этой неделе российский рынок акций будет двигаться в боковом тренде

Акции YNDX могут опережать своих аналогов в ИТ-секторе. В банковском секторе спросом на этой неделе будут пользоваться акции банка “Санкт-Петербург” в преддверии выхода сильных финансовых результатов за 3К19. Мы ожидаем, что спросом будут пользоваться и акции ALRS после того как компания представила отличную презентацию на недавней конференции IR; на акции компании позитивно повлияет и потенциальная сделка LVMH – Tiffany. Начинают восстанавливаться акции производителей стали, так как цены на сталь достигли переломного момента, и внутренний спрос на сталь могут поддержать металлоемкие национальные проекты. Акции MNOD все еще находятся под давлением после того как на прошлой неделе компания провела День инвестора. Мы рекомендуем покупать их в период снижения, так как фундаментальные показатели рынка никеля и палладия остаются сильными. Акции золотодобывающих компаний (PLZL и POLY) утратили драйверы роста, так как цены на золото опустились ниже отметки $1 500/унцию на фоне улучшения настроения на рынке. У бумаг RUAL катализаторов роста нет в ситуации низких цен на алюминий. В нефтегазовом секторе акции ROSN более привлекательны на сравнительной основе, инвесторов продолжают интересовать и акции OGZD.