Новая торговая неделя на российском рынке акций началась с относительно спокойной сессии. В понедельник индекс МосБиржи показал нейтральную динамику, выйдя в незначительный плюс по итогам дня.

Ключевой вклад в закрытие рынка на положительной территории внесли акции Газпрома (+1,27%) и сектор электроэнергетики (+1,26%). Вчера массово росли сетевые компании на фоне сообщений о промежуточных дивидендах за 9 месяцев. Кроме того, дочки Россетей начали публиковать отчеты по МСФО за III квартал. В самое ближайшее время станет известен размер выплат у компаний, что позволит понять, по какой именно формуле сетевики будут определять размер промежуточных дивидендов.

В понедельник мы увидели резкое снижение оборотов торгов. В акциях индекса МосБиржи они составили 39 млрд руб. против среднедневного объема в ноябре на уровне 61 млрд руб. При этом наш рынок выглядел слабее других развивающихся площадок. Более того, вчера наблюдался устойчивый рост на европейском и американском рынках, но российские индексы почти не отреагировали.

Индекс широкого рынка S&P 500 в понедельник переписал исторические максимумы. Котировки вплотную подошли к локальной области сопротивления 3140–3150 п. На дневном графике вновь сформировались разворотные сигналы на технических индикаторах. Дональд Трамп в свою очередь поспешил в очередной раз поздравить всех с этим событием. Вероятно, до конца недели существенных просадок на американском рынке акций не произойдет. В четверг в США празднуется День Благодарения (выходной), а в пятницу торги на биржах будут укороченными.

Поддержку основным мировым фондовым индексам оказывает рост вероятности скорого подписания «первой фазы» торговой сделки между США и Китаем. Шансы выросли после того, как на прошедших выходных власти КНР заявили об ужесточении ответственности за нарушения прав интеллектуальной собственности. Этот момент был одним из ключевых в торговом споре с США.

В это же время цены на нефть демонстрируют нейтральную динамику и пока никак не помогают российскому рынку. Фьючерсы Brent остановились около $63,5. Среднесрочные перспективы по-прежнему оцениваю умеренно позитивно. Следующим локальным ориентиром по Brent может выступить район около $65,5–65,7.

Нейтральная динамика нефти отражается в столь же невыразительных колебаниях по паре USD/RUB. С прошлой недели мы наблюдаем за незначительной амплитудой колебаний. Торговый коридор составляет всего 50 копеек: 63,6–64,1. Локальных причин для резкого роста волатильности пока не появляется. В перспективе до конца декабря шансы на рост курса доллара выглядят более высокими. Но о существенном девальвационном импульсе, например выше 65–65,5, сейчас речи не идет.

По индексу МосБиржи остается актуальным среднесрочный восходящий тренд. В базовом сценарии стабильный внешний фон может постепенно выдавливать рынок наверх. О реализации сценария более глубокого спуска можно будет рассуждать при уверенном пробое и закреплении ниже уровня 2905 п. В таком случае следующие рубежи поддержки сместятся к 2860–2850 п. Пока же этого не произошло, основным раскладом является постепенный возврат в сторону максимумов.

Помимо Газпрома и сетевиков повышенная активность в понедельник наблюдалась в акциях МТС. В моменте бумаги подскочили на 4% на фоне весьма неожиданного решения о выплате спецдивидендов из-за продажи украинской дочки. Однако к концу сессии значительную часть роста удалось отыграть. В итоге дневной подъем составил всего лишь 1,1%. Район 310–320 руб. выглядит фундаментально справедливым для акций МТС, по которым в ближайшие годы ожидаются стабильные выплаты не ниже 28 руб. на акцию в год. Бумаги стали аналогом облигации, которая позитивно переоценилась на фоне снижения рублевых ставок.

Долгосрочный взгляд на перспективы МТС умеренно позитивный, но до дивидендной отсечки (10 января) допускаю, что они останутся в пределах 320 руб.

В то же время наблюдается торможение ралли в акциях АФК Система, контролирующей половину МТС. За счет спецдивидендов и средств от продажи доли в Детском мире Системе удастся сократить избыточную долговую нагрузку на корпоративном центре. Возможно, что этот корпоративный позитив ряд участников начали использовать для временной фиксации длинных позиций.

Вместе с тем вчера появились цифры по объемам покупки бумаг в рамках программы buyback. Если ранее акции АФК скупались практически каждый торговый день, то сейчас мы видим, что последняя покупка была лишь 14 ноября, а объем при этом был ниже среднего. То есть, налицо замедление темпов выкупа бумаг, что также для участников служит сигналом о потенциальном замедлении волны роста. С другой стороны, снижение активности в рамках buyback вполне оправданно, учитывая сильную перекупленность акций Системы.

Существенно лучше рынка выглядят акции Яндекса, подскочившие в понедельник на 2,45%. Бумаги остановились в шаге от исторических максимумов. Несмотря на 38%-ый взлет с октябрьских минимумов, пространство для роста в Яндексе еще есть. Подъем в сторону 2800-3000 руб. в среднесрочной перспективе, на мой взгляд, является базовым сценарием.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается отчетность Лукойла за III квартал 2019 г. Вместе с тем по итогам торговой сессии вторника должны вступить в силу изменения в рамках международных индексов MSCI. В результате мы можем увидеть традиционный всплеск оборотов на вечернем аукционе закрытия, что способно приводить к отклонениям цены в ликвидных бумагах.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,05%, нефть Brent в плюсе на 0,03%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет рядом с уровнем закрытия понедельника.