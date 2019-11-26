Американские биржевые площадки в понедельник показали положительную динамику. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,75%, закрывшись на отметке 3133,64 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,68%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,32%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт, до 1,76%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на один базисный пункт, до —0,35%.

Поводом для оптимизма по-прежнему служит история с американо-китайской сделкой. Так, в минувшие выходные Пекин заявил, что будет ужесточать правила по использованию интеллектуальной собственности, а советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал, что заключение предварительной торговой сделки все еще возможно до конца текущего года. Позитивным настроениям на рынке способствовали и сделки M&A между Tiffany и LVMH, TD Ameritrade Holding и Charles Schwab, eBay и Viagogo.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,19%, закрывшись на отметке $63,59. В отличие от глобального рынка акций, на рынке «черного золота» игроки не столь оптимистичны в отношении перспектив урегулирования торгового спора между Вашингтоном и Пекином, что наглядно отражается в стоимости фьючерсного контракта Brent. Однако тот факт, что цена на нефть вторую торговую сессию держится над уровнем $63 дает «быкам» шанс вплотную приблизиться к уровню $65. Сегодня после окончания торгов игроки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти, цифры которой определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду.

Индекс МосБиржи в понедельник прибавил 0,26%, закрывшись на отметке 2955,32 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2935 и 2915 пунктов, сопротивление находится на уровне 2960 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 144500 и 143000 пунктов, сопротивление — 146500 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 63,94 руб./$, потеряв 0,11% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,65, сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,45.