Динамика мировых индексов указывает на присутствие интереса к развивающимся рынкам
В понедельник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе, спрос был сконцентрирован в добывающих секторах, рентабельность которых связана с фазой экономического цикла – инвесторы, вероятно, рассчитывают на заключение торговой сделки между США и КНР в качестве фактора глобального экономического роста. В итоге акции НЛМК (NLMK) подорожали на 2.4%, Северстали (CHMF) и ММК (MAGN) – на 1.7%, Газпрома (GAZP) – на 1.3%. Между тем сократился спрос на «защитные» бумаги, такие как акции Полюса (PLZL, —2.0%).
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Росинтер ресторантс (ROST) подорожали на 6.3%, ЧТПЗ (CHEP) – на 4.6%, МОЭСК (MSRS) – на 4.2%, МРКС Северо-Запада (MRKZ) – на 4.1%.
Фондовые индексы США повысились на 0.7% — 1.3%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.
Трейдеры на мировых рынках акций сохраняют оптимизм в отношении перспектив торгового соглашения между США и КНР (сообщается об очередном обсуждении сделки представителями двух стран по телефону сегодня утром), динамика мировых фондовых индексов указывает на присутствие интереса к развивающимся рынкам, но достаточных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации в области ниже 64.0 по паре доллар-рубль.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191126/830601384.html