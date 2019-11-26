В понедельник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе, спрос был сконцентрирован в добывающих секторах, рентабельность которых связана с фазой экономического цикла – инвесторы, вероятно, рассчитывают на заключение торговой сделки между США и КНР в качестве фактора глобального экономического роста. В итоге акции НЛМК (NLMK) подорожали на 2.4%, Северстали (CHMF) и ММК (MAGN) – на 1.7%, Газпрома (GAZP) – на 1.3%. Между тем сократился спрос на «защитные» бумаги, такие как акции Полюса (PLZL, —2.0%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Росинтер ресторантс (ROST) подорожали на 6.3%, ЧТПЗ (CHEP) – на 4.6%, МОЭСК (MSRS) – на 4.2%, МРКС Северо-Запада (MRKZ) – на 4.1%.

Фондовые индексы США повысились на 0.7% — 1.3%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.

Трейдеры на мировых рынках акций сохраняют оптимизм в отношении перспектив торгового соглашения между США и КНР (сообщается об очередном обсуждении сделки представителями двух стран по телефону сегодня утром), динамика мировых фондовых индексов указывает на присутствие интереса к развивающимся рынкам, но достаточных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации в области ниже 64.0 по паре доллар-рубль.