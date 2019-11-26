Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.1-0.3%, вблизи отметки 2960 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2950, 2940 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2970, 2980 п.

После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании значимых сигналов для направленного движения. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона.

Во второй половине дня в США будет опубликовано большое количество статистических показателей. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать одновременный выход октябрьских данных по продажам новых домов и обнародование ноябрьского значения индекса потребительского доверия от Conference Board (18.00 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.26%) и РТС (-0.05%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. После умеренно позитивного открытия они провели весь торговый день в состоянии бокового движения в рамках сравнительно узких диапазонов, ширина которых не превысила 0.8%. В целом локальный рынок акций вчера торговался без оглядки на неоднозначный внешний фон. Между тем, фьючерсы на нефть сорта Brent демонстрировали заметное падение стоимости внутри дня. В противовес им ключевые западные фондовые индексы закрылись с весомым приростом.

В связи со вчерашним незначительным отклонением индексов МосБиржи и РТС среднесрочная техническая картина в них не изменилась. Она остается позитивной. Похоже, что коррекционный спад указанных индексов от достигнутых в начале ноября максимумов реализовался в форме сдержанного падения и последующей консолидации вблизи текущих уровней. По крайней мере, за две с половиной минувших недели они сумели «разгрузить» свою среднесрочную перекупленность.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 3.8 п. или около 0.25% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сдержанного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явным лидером повышения выступили акции Yandex clA (YNDX RM, +2.45%). Вчера они сумели «перевалить» значимый ценовой уровень 2600 руб. Прямую и косвенную поддержку этим бумагам продолжает оказывать недавно объявленная программа обратного выкупа на общую сумму до $300 млн и известие об отзыве на доработку резонансного законопроекта о значимых интернет-ресурсах.

Добавим, что при открытии позиций в акциях «Яндекса» необходимо учитывать, что для них характерны довольно быстрые и масштабные движения. Поэтому с учетом текущей сравнительно высокой цены не стоит исключать возможности довольно резкой просадки, поводом для которой может стать выход неблагоприятных отраслевых новостей.

Акции МТС (MTSS RM, +1.10%) растеряли большую часть своего утреннего прироста, но все равно закрылись сильнее рынка. Стимулом для их открытия с сильным повышением стала новость о предстоящей продаже эмитентом телекоммуникационного бизнеса на Украине. По итогам этой сделки могут быть выплачены специальные дивиденды в размере 13.25 руб. на акцию, что составляет порядка 4.3% от цены закрытия этих бумаг в понедельник.

В отраслевом разрезе заметно сильнее индекса МосБиржи выглядели акции ряда представителей электроэнергетического сектора: МОЭСК (MSRS RM, +4.42%), МРСК СЗ (MRKZ RM, +4.07%), МРСК Ур (MRKU RM, +3.95%), МРСК Волги (MRKV RM, +3.39%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +2.57%), Россети-ао (RSTI RM, +2.17%), Россети-ап (RSTIP RM, +1.16%). Общей позитивной новостью для них стало известие о том, что ряд дочерних компаний холдинга «Россети», включая и «ФСК ЕЭС» планируют рассмотреть вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 года.

Стоит также отметить позитивную динамику акций «Газпрома» (GAZP RM, +1.27%). Они продолжают удерживаться выше ближайшего важного уровня поддержки, расположенного в районе 250 руб., несмотря на то, что недавнее размещение 3.59% квазиказначейских бумаг газовой монополии состоялось намного дешевле, по 220.72 руб.

Интересной новостью, имеющей отношение к указанным акциям, стало сообщение о том, что НАК «Нафтогаз Украины» готов рассмотреть возможность взыскания с «Газпрома» $3 млрд по решениям Стокгольмского арбитража в форме поставок природного газа. Российская сторона настаивает на отказе от всех взаимных претензий в качестве условия для заключения нового договора о транзите газа через территорию Украины. Указанное известие стоит рассматривать как косвенный признак продвижения переговорного процесса по поводу урегулирования этого сильно политизированного вопроса.

Существенно слабее рынка закрылись бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —0.76%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —1.17%), Полюс (PLZL RM, —1.96%), Транснефть-ап (TRNFP RM, —1.55%), Русолово (ROLO RM, —6.97%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости от 0.02% до 0.68%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 прибавил 0.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное. И все же сильное закрытие рынка акций в США позволяет надеяться на позитивное начало торгов в России.