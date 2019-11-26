Рубль в целом склонен к росту как против доллара, так и евро
Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок оптимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением трех основных индексов на 0,7-1,3% во главе с высокотехнологичным сектором. Инвесторов порадовали новости о готовности Китая пойти на уступки в вопросе прав защиты интеллектуальной собственности. Кроме того, в китайских СМИ сообщили о том, что стороны “очень близки” к заключению первой фазы торгового соглашения. Глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении при этом выразил обеспокоенность низкой инфляцией в США и подчеркнул намерение регулятора довести ее до целевого уровня 2%, для чего благоприятны низкие процентные ставки.
Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет менее 0,1%.
Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,5%.
На торгах в Азии утром наблюдается позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 0,3%. Фондовые индексы Китая растут в пределах 0,5%. В Министерстве торговли КНР заявили о прошедших во вторник телефонных переговорах между китайской и американской стороной и достижении консенсуса по ряду ключевых вопросов.
Нефтяные фьючерсы утром снижаются менее чем на 0,5% после небольшого повышения накануне, вызванного увеличением интереса к рискованным активам. Ближайшие поддержки для цен, которые в целом продолжают краткосрочный и среднесрочный рост, расположены на отметках 62,35 долл и 56,65 долл (для Brent и WTI соответственно). В ожидании еженедельных данных по запасам в США инвесторы будут ориентироваться на макроэкономические и торговые новости.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги почти без изменений, удерживаясь у верхних границ краткосрочных “боковиков” 2900-2950 и 1430-1455 пунктов. На рынке продолжается “боковик” с попытками роста. В целом при благоприятных внешних обстоятельствах индексы в ближайшие дни могут стремиться к ноябрьским вершинам (3009 и 1487 пунктов).
Рубль накануне немного укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль продолжает безыдейную торговлю в диапазоне 63,50-64,50 руб. Пара евро/рубль расположена ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (70,70 руб), в краткосрочном диапазоне 70-71 руб. Рубль в целом склонен к росту как против американской, так и европейской валюты.
Утром российские фондовые индексы и рубль вновь получат поддержку от благоприятного внешнего фона и достаточно высокого интереса инвесторов к риску, в связи с чем могут выйти в плюс. Ограничивающим фактором остается “буксовка” нефтяных цен вблизи достигнутых на прошлой неделе локальных максимумов. В остальном покупки поддерживаются обнадеживающими торговыми новостями и неплохой макроэкономической статистикой. На российском рынке на этом фоне вероятно продолжение умеренного роста.
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