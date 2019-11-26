В понедельник рынки отыгрывали более высокие шансы заключения в краткосрочной перспективе первой фазы торгового соглашения между США и Китаем на новостях о том, что Китай планирует усилить защиту интеллектуальной собственности. Между тем газета Global Times сообщила о том, что, близкие к китайскому правительству эксперты считают, что заключение первой фазы торговой сделки уже близко. Кроме того, дополнительный оптимизм в настроения инвесторов внесли сообщения о том, что на местных выборах в Гонконге абсолютное большинство получили представители продемократических сил, что может несколько ослабить протестное движение в автономном регионе. На этом фоне рынки акций начали расти. MSCI EM повысился на 0,5%, Shanghai Composite и Nikkei 225 – на 0,7-0,8%, DAX – на 0,6%, S&P 500 – на 0,8%. Цена нефти Brent выросла на 0,4% д/д.

Доходности фьючерсов на ставку ФРС и UST двигались в узких диапазонах. Первые преимущественно повысились на 1 бп, вторые – снизились на 1-2 бп. Доходности Bunds выросли на 1-2 бп. Что касается макроэкономических индикаторов Германии, индекс делового климата IFO совпал с оценками аналитиков, достигнув в ноябре 95,0 против 94,7. Однако индекс ожиданий немного отстал от консенсус-прогноза Bloomberg, составив 92,1 против 92,5 соответственно.

Индекс доллара вчера поднялся еще на 0,1%, в связи с чем сохранилось небольшое давление на валюты развивающихся стран. По итогам дня индонезийская и индийская рупии, китайский юань и тайский бат закрылись на прежних уровнях, южноафриканский ранд и мексиканское песо ослабли к доллару на 0,4%, а бразильский реал подешевел на 0,8%. Рубль торговался наравне с остальными бенчмарками, подешевев относительно доллара на 0,1% (до 63,94). Объем сделок в USDRUB_TOM составил 1,9 млрд долл., что немного ниже среднедневного показателя за последний месяц.

По нашим оценкам, основанным на данных агентства Bloomberg, на прошлой неделе глобальные ETF-фонды, инвестирующие в акции компаний развивающихся стран, показали чистый приток средств инвесторов на общую сумму 1,5 млрд долл. – самый значительный недельный результат за период с февраля 2019 г. Приток в ETF-фонды, вкладывающие средства в локальные облигации развивающихся стран, был близким к нулю, в результате чего приток инвестиций в такие фонды, накопленный с начала года, не изменился (1 млрд долл.).

Сегодня ожидается публикация показателей баланса торговли товарами и продаж новых домов в США, а также результатов исследования деловой активности ФРБ Ричмонда за ноябрь. Сегодня же член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард выступит с докладом на тему монетарной политики.