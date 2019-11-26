Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торгов
Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торговой сессии. Инвесторы продолжат следить за развитием торговых переговоров между США и Китаем.
ПРОГНОЗЫ
Ожидается повышение индекса Мосбиржи на 0,1-0,3%, вблизи отметки 2960 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2950 и 2940 пунктов, значимыми сопротивлениями росту станут отметки 2970 и 2980 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".
Трейдеры на мировых рынках акций сохраняют оптимизм в отношении перспектив торгового соглашения между США и КНР, динамика мировых фондовых индексов указывает на присутствие интереса к развивающимся рынкам, но достаточных оснований для выхода из консолидации индекса РТС пока не наблюдается, считает Антон Старцев из компании "Олма".
На валютном рынке РФ в начале торгов также вероятно продолжение консолидации курса в области ниже 64 рублей за доллар, добавил он.
Прогноз по курсу доллара на сегодня — 63,70-64,30 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,7-1,3% на фоне позитивных ожиданий инвесторов по торговым переговорам США и Китая.
В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке продвигаются хорошо и он стремится к ее заключению. Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал в субботу, что заключение первой части торгового соглашения с Китаем все еще возможно к концу года.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются в пределах 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на 0,1-0,8%, японский Nikkei 225 — на 0,36%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – на 0,1%.
Стоимость нефти снижается на 0,2% — до 62,49 доллара за баррель сорта Brent.
Курс евро повышается до 1,1015 доллара против 1,1011 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций умеренно снизился по индексу РТС на фоне ослабления рубля, при этом остался в плюсе по индексу Мосбиржи. Этот рублевый индекс к закрытию торгов вырос на 0,26% — до 2955,32 пункта, индекс РТС снизился на 0,05%, до 1454,63 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов повысился на 7 копеек и составил 63,94 рубля, евро – на 1,5 копейки — до 70,43 рубля, следует из данных Московской биржи.
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