МТС (MBT US – рекомендация пересматривается) вчера сообщила о продаже своего украинского подразделения компании Тelco Solutions and Investments LLC, контролируемой азербайджанским оператором Bakcell. Сумма сделки составит 734 млн долл., что предполагает оценку EV на уровне 848 млн долл. В связи с продажей и по итогам девяти месяцев 2019 г. МТС также выплатит специальные дивиденды в размере 26,5 млрд руб., что соответствует 13,25 руб./акция, или 26,5 руб./ADR. Это предполагает дивидендную доходность в размере 4,3% как для обыкновенных акций, так и для АДР. Датой закрытия реестра для получения дивидендов установлено 10 января 2020 г.

Украинский бизнес обеспечил около 10% консолидированной OIBDA в 3 кв. 2019 г. Украинское подразделение МТС работает под брендом Vodafone Украина и является вторым по величине оператором мобильной связи на рынке с абонентской базой в конце третьего квартала на уровне 19,8 млн. В 3 кв. 2019 г. компания показала рост выручки на 30% до 4,3 млрд гривен (11 млрд руб.) и увеличение OIBDA на 29% до 2,4 млрд гривен (6,1 млрд руб.), что составило 8% и 10% от соответствующих консолидированных показателей МТС. Оценка украинского подразделения для сделки предполагает коэффициент EV/EBITDA за последние 12 месяцев на уровне 2,8, что выглядит низко по меркам сектора. В частности, текущие котировки подразумевают оценку самой МТС по этому мультипликатору в размере 4,8.

Дивиденды поддержат интерес к акциям. Мы рассматриваем условия продажи украинского бизнеса МТС как малопривлекательные. Тем не менее продажа была ожидаемой, а выплата специальных дивидендов поддержит интерес инвесторов к акциям компании. В настоящее время наша рекомендация по акциям МТС пересматривается.