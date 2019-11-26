X5 Retail Group пока сохраняет заметный отрыв от ближайших конкурентов и остается лидером продуктовой розницы в стране с наиболее прозрачным инвестиционным профилем. Подтверждая это, GDR компании за последний год прибавили в цене около 35%, но для дальнейшего развития в условиях зрелого рынка бизнесу требуется новый подход. Группа дала старт реализации стратегии, предполагающей смещение фокуса на неорганические источники роста и повышение эффективности. Ритейлер намерен сосредоточиться на развитии своих основных сетей «Пятерочка» и «Перекресток», улучшить их ценностное предложение и начать переход на обновленные форматы со следующего года. Несмотря на неоднозначную макроэкономическую ситуацию, мы рассчитываем, что реализация новой стратегии поможет ритейлеру поддержать рентабельность и увеличить плотность продаж в ближайшие годы.

Мы возобновляем покрытие X5 Retail Group с целевой ценой 2 503 руб. для ее GDR и рекомендуем «Покупать» бумаги компании.