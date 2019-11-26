Отдохнув несколько дней, рынок принялся за старое. А именно — обновлять свои исторические максимумы. И вчера был очень хороший день для этого. С одной стороны, ничего плохого за выходные не случилось. А это по нынешним временам уже большой плюс.

И, во-вторых, целый ряд корпоративных новостей, связанных с поглощением и объединением бизнесов, внушил инвесторам некоторую уверенность в том, что мировой бизнес, несмотря ни на что, успешно развивается и смотрит в будущее уверенно и позитивно.

Последнее касается прежде всего объявления о том, что известнейший модный дом LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH) покупает всемирно известную ювелирную компанию Tiffany (TIF, +6,17%) за 16,2 млрд. долларов. Кроме этого, №1 американского брокериджа The Charles Schwab Corporation (SCHW, +2,30%) также объявил о поглощении своего конкурента TD Ameritrade за 26 млрд. долларов.

Все это произвело на инвесторов такое сильное впечатление, что они тут же начали скупать все, что попадалось на их пути, то есть фактически весь рынок. А поскольку наибольший потенциал по-прежнему инвесторы видят в акциях технологического и биотехнологического секторов, то именно они и стали вчера главными «забойщиками», позволившие ему в итоге вновь переписать все рекорды.

Точнее, один все же устоял. Это абсолютный максимум по индексу Dow Jones (DJIA-30). Все же остальные рекорды — и абсолютные, и по закрытию — вчера переписали свои значения по всем индексам.

Если же выделять какие-либо отдельные акции, то прежде всего хочется отметить очень сильный спрос в акциях полупроводниковых компаний. Лучшие из них — акции компании NVidia (NVDA, +4,89%) — подорожали вчера почти на 5%. Все остальные ее коллеги — конкуренты, хоть немного и отстали в темпах роста, но все равно улетели в среднем почти на 3%, и это лучший прирост в этом секторе за последние несколько месяцев.

Картина покажется еще более благостной если взглянуть на рынок в другой стороны, то есть не со стороны тех, кто вчера вырос более всего, а со стороны проигравших. Последних вчера оказалось очень мало. Небольшая просадка в акциях защитных секторов вполне понятна — у участников рынка проснулся аппетит к риску и они активно перекладывались из акций телекоммуникационного и коммунального секторов в акции теха и биотеха. А в ряду явных лузеров вчера ярко-красным светом засветилась одна — единственная акция — Comcast Corporation (CMCSA, —3,24%). Причем, слишком уж серьезных причин для падения у этих акций не было. Поэтому велика вероятность того, что эти акции уже в самое ближайшее время котировки этих акций вернуться на исходные позиции.

Ожидания рынка 26 ноября

Хайпанули и хватит! Нет, ничего страшного не произошло. И внешний фон по сравнению со вчерашним днем мало изменился. Но участники мировых финансовых рынков сейчас настолько осторожны, что у них просто нет сил на 2 рекордных дня. Вот вчера подскочили «выше крыши» и по всем канонам текущей обстановки нужно тут же взять паузу. Вот такая пауза сегодня нас и ожидает.

Это мы уже видим по итогам торгов в Азии. Это же происходит и на торгах Европе, где все индексы поголовно торгуются в красной зоне в небольшом минусе. Участники американского рынка на торгах фьючерсами на основные индексы также решили на всякий случай уйти в минус. Однако этот минус вообще-то и минусом пока назвать нельзя — всего лишь несколько сотых процента.

Скорее всего, общий настрой сегодня будет определяться выходящими макроэкономическими данными. В 17-00 мск появится на свет индекс Кейса — Шиллера, отражающий динамику изменения цен на недвижимость по 20-ти крупнейшим городам США. Аналитики ждут здесь небольшой положительной динамики, и если так и будет, то это поддержит рынок. Также достаточно значимыми будут цифры о продажах новых домов за октябрь. Эта информация появится в 18-00 мск. И здесь так же как и в ситуации с индексов Кейса — Шиллера, аналитики прогнозируют небольшой рост продаж и это есть «Good!».

Так что по идее сегодня ничто не должно расстроить спокойствие инвесторов и их тщательную подготовку индейки к укладыванию в печь для запекания. День Благодарения все ближе, и у участников рынка все меньше желания торговать. И уж тем более о чем-то беспокоиться. На том и стоим!