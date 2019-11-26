Акции "Фосагро" близки к переломному моменту
В лидерах роста к середине дня пребывали котировки МРСК ЦП (+2,80%), бумаги МРСК Волги (+1,15%), которые продолжили вчерашнее повышение на ожиданиях выплаты промежуточных дивидендов. Акции ФосАгро подорожали на 0,95%. В лидерах падения были обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,65%), по которым, судя по всему, проходит фиксация прибыли, и котировки НЛМК (-1,56%).
Бумаги ФосАгро растут второй день подряд после публикации накануне финансовых результатов по МСФО за 3-й квартал текущего года. Кроме того, в пятницу совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды из расчета 48 рублей на обыкновенную акцию или 16 рублей на ГДР.
С технической точки зрения бумаги ФосАгро расположены у верхней границы среднесрочного нисходящего тренда, а также недалеко от ноябрьского максимума 2484 руб. Закрепление выше указанной отметки может послужить толчком к ускорению роста в район октябрьского максимума 2535 руб. Если же бумаги не устоят выше поддержки 2440 руб, следует ждать возвращения к недавним минимумам, в район 2400 руб, и возможного его пробития.
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