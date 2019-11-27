По итогам вторника американские биржевые площадки продемонстрировали рост. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,22%, закрывшись на отметке 3140,52 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,2%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,18%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт, до 1,74%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на два базисных пункта, до —0,37%.

Инвесторы по-прежнему продолжают испытывать невероятный оптимизм, позитивно реагируя на мантру о "первой фазе" торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. При этом одним из ключевых драйверов роста во все времена была ликвидность — и на рынке сейчас она есть. Так, в связи с возникшими ранее проблемами на межбанке, американский регулятор с 15 ноября по 12 декабря проводит в ежедневном режиме операции репо объемом $120 млрд, предоставляя финансовым институтам ликвидность под залог ценных бумаг. В целом до конца обозначенного срока ФРС вольет в рынок порядка $115 млрд. По заявлению ФРБ Нью-Йорка, данная мера поможет банкам без проблем завершить 2019 год. Кроме того, ФРС продолжает операции по выкупу с рынка краткосрочных долговых обязательств правительства США за счет прямой денежной эмиссии.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,89%, закрывшись на отметке $64,16. В отсутствие каких-либо ярких идей игрокам ничего не остается, кроме как с оглядкой на американские биржи постепенно подталкивать к росту фьючерсные контракты на Brent и WTI. Однако радужную картину может подпортить вышедшая после закрытия торгов статистика от Американского института нефти, согласно которой запасы "черного золота" в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,63 миллиона баррелей. Впрочем, основное внимание игроков сегодня будет сосредоточено на официальных данных от Минэнерго США, и в случае, если они окажутся лучше, чем цифры от API, стоимость фьючерсного контракта Brent может вплотную приблизиться к уровню $65.

Индекс МосБиржи во вторник снизился на 0,84%, закрывшись на отметке 2930,62 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2915 и 2900 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов. Локальная поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 143000 и 141000 пунктов, сопротивление — 145000 пунктов.

Рубль во вторник завершил торги на отметке 63,95, потеряв 0,02% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 63,80 и 63,65, сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,45.