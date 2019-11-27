Российский фондовый рынок начал вчера торги вблизи уровней закрытия понедельника, однако достаточно быстро курс рубля немного снизился, а индексы ушли в минус. По итогам дня индекс РТС потерял 0,8%, а индекс Мосбиржи упал на 0,9%.

Внешние рынки, как всегда, за несколько дней отыграли новости о прогрессе на торговых переговорах США и КНР и теперь ждут дальнейших хороших известий. Во вторник президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты и Китай близки к завершению сделки первого этапа. Вчера же в интервью Fox News Трамп сказал, что не торопится заключать сделку, чтобы добиться лучших условий для своей страны. Кроме того, по его словам, Америка хочет благополучного разрешения ситуации в Гонконге.

Тем временем в цены, похоже, уже заложено подписание соглашения первого этапа, поэтому поддерживать позитивный настрой на рынках одними сообщениями о прогрессе на переговорах долго не удастся. Важной датой будет 15 декабря, когда США могут ввести новые пошлины на китайский импорт объемом 160 млрд долл.

Европейские рыночные индексы вчера двигались слабо, Euro Stoxx 50 завершил день практически без изменений. Индекс потребительской уверенности GfK в Германии за ноябрь составил 9,7, что несколько выше прогноза, который предполагал, что индекс останется на уровне октября, то есть составит 9,6. В США фондовые индексы завершили день в позитивной области, S&P 500 прибавил к окончанию торгов 0,2%. Индекс потребительской уверенности Conference Board в США в ноябре снова снизился, снижение продолжается четвертый месяц подряд. В этот раз индекс составил 125,5 против 126,1 в октябре, хотя рынок ждал роста до 127. Нефть вчера умеренно подорожала, котировки Brent перевалили за 64 долл./барр. Однако сегодня нефтяные цены отступают на ожидании роста коммерческих запасов нефти в США, сведения о состоянии которых за неделю, завершившуюся 22 ноября, будут опубликованы сегодня. По оценкам рынка, консолидированных агентством Bloomberg, запасы нефти сократились на 878 тыс. барр., а запасы бензина выросли на 800 тыс. барр. Согласно оценкам API, объем нефти в хранилищах увеличился на 3,6 млн барр., а бензина – на 4,3 млн барр.

Азиатские индексы сегодня пребывают в зеленой зоне, фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в небольшом плюсе. Российский рынок начнет день без заметных движений.