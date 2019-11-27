Цены на цветные металлы растут, несмотря на негативную статистику из КНР
Сегодня утром были опубликованы слабые данные по прибыли промышленных компаний Китая. В октябре прибыль промышленного сектора сократилась на 9,9% относительно октября минувшего года, что гораздо хуже, чем в сентябре (падение на 5,3%). За 10М19 прибыль промышленных компаний снизилась на 2,9%.
В то же время вчера в СМИ прошла информация о возможном дефолте китайской госкорпорации Tewoo Group, которая имеет крупное подразделение товарно-сырьевого трейдинга. Сейчас Tewoo Group предложила инвесторам план реструктуризации долга, который может быть принят в ближайшие две недели — до того, как 16 декабря компания должна выплатить $300 млн. по облигационному займу. Компании не хватает краткосрочной ликвидности, поэтому участники рынка опасаются, что кризисная ситуация может привести к негативному давлению на сырьевых рынках в азиатском регионе.
Несмотря на негативный новостной фон, цены на цветные металлы восстанавливаются благодаря оптимизму в отношении перспектив торгового соглашения между Китаем и США. Вчера Дональд Трамп сообщил, что стороны находятся на финальной стадии заключения важной сделки, "одной из самых важных сделок в торговле за всю историю". Издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что обе стороны заканчивают работу над текстом соглашения. При этом другие СМИ обращают внимание на то, что у сторон остаются разногласия относительно введения новых пошлин 15 декабря и продления уже действующих.
Оптимизм инвесторов привел к росту цен трехмесячных форвардных контрактов на цинк до $2 317/т, на алюминий — до $1 760/т, на медь — до $5 932/т. Поддержку ценам на медь также оказывают продолжающиеся протесты в Чили.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191127/830609237.html