Сегодня утром были опубликованы слабые данные по прибыли промышленных компаний Китая. В октябре прибыль промышленного сектора сократилась на 9,9% относительно октября минувшего года, что гораздо хуже, чем в сентябре (падение на 5,3%). За 10М19 прибыль промышленных компаний снизилась на 2,9%.

В то же время вчера в СМИ прошла информация о возможном дефолте китайской госкорпорации Tewoo Group, которая имеет крупное подразделение товарно-сырьевого трейдинга. Сейчас Tewoo Group предложила инвесторам план реструктуризации долга, который может быть принят в ближайшие две недели — до того, как 16 декабря компания должна выплатить $300 млн. по облигационному займу. Компании не хватает краткосрочной ликвидности, поэтому участники рынка опасаются, что кризисная ситуация может привести к негативному давлению на сырьевых рынках в азиатском регионе.

Несмотря на негативный новостной фон, цены на цветные металлы восстанавливаются благодаря оптимизму в отношении перспектив торгового соглашения между Китаем и США. Вчера Дональд Трамп сообщил, что стороны находятся на финальной стадии заключения важной сделки, "одной из самых важных сделок в торговле за всю историю". Издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что обе стороны заканчивают работу над текстом соглашения. При этом другие СМИ обращают внимание на то, что у сторон остаются разногласия относительно введения новых пошлин 15 декабря и продления уже действующих.

Оптимизм инвесторов привел к росту цен трехмесячных форвардных контрактов на цинк до $2 317/т, на алюминий — до $1 760/т, на медь — до $5 932/т. Поддержку ценам на медь также оказывают продолжающиеся протесты в Чили.