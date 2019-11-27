Все идет строго по плану. И становится даже неинтересно. Аналитикам только и остается, что считать количество обновленных рекордов в этом году. И по этому показателю 2019 год вполне также может стать рекордным. Короче, рекорд на рекорде и рекордом погоняет. И все было бы ничего, если бы не те миллиметровые движения рынка, которые при этом постоянно наблюдаются. Каждый день вверх на 0,1 — 0,2 процента и не более того. Так можно расти до бесконечности и в итоге вырасти всего лишь на пару процентов. Ну, собственно, именно это мы и видим. Причем количество растущих акций не намного опережает количество снижающихся. Так, по итогам вчерашних торгов первых было 52,7%, а вторых чуть менее 42%. О всеобщем тотальном росте речи вообще не идет.

Чуть лучше всех остальных выглядели вчера акции компаний, работающих в сфере услуг. В среднем они выросли аж (!!!) на 0,7%. Темпы роста во всех остальных секторах были в 2-3 раза меньше и стремились к нулевым отметкам. В минусе же вчера был только сырьевой сектор, просевший на те же 0,7%. Но падение здесь было обеспечено прежде всего достаточно мощной распродажей акций независимых нефте- и газодобывающих компаний. Снижение по ним достигало и 2-х, и 3-х, а в отдельных случаях даже 5% (например, Cimarex Energy (XEC, —5,42%)).

Но все же следует признать, что нефтяники сейчас погоды на рынке не делают и на них участники рынка обращают мало внимания.

И все же вчера был один «товарищ», который нам совсем не товарищ. Это акции популярной сети супермаркетов-дискаунтеров Dollar Tree (DLTR, —15,42%), буквально рухнувшие в пропасть после выхода квартальной отчетности. В ситуации с этими акциями обиднее всего то, что большинство участников рынка верили в появление хороших цифр в финансовой отчетности компании. Все последние дни акции Dollar Tree уверенно росли по 2-3 процента в день. И даже вчера на премаркете перед выходом отчетности эти акции пользовались повышенным спросом и прибавляли к закрытию понедельника еще около 3%. Однако надеждам инвесторов не суждено было сбыться, и мечты о сильной отчетности так и не превратились в реальность. Наверное, поэтому мы и видим такое сильное разочарование. К счастью, это минорное настроение не перекинулось на остальных ритейлеров, и торги их акциями прошли в спокойной и абсолютно мирной обстановке.

Ожидания рынка 27 ноября

По-прежнему все хорошо. На удивление все хорошо. И на рынке аналитики уже начинают беспокоиться — слишком уж все спокойно и безмятежно. Конечно, это можно в какой-то мере объяснить предпраздничным настроением. Но это настроение распространяется на Америку, но не на весь остальной мир. А создается такое впечатление, что и все остальные собираются завтра жарить индейку и гулять до утра. Никаких новостей! А то что появляется на свет, носит явно местечковый характер и никак не влияет на настроение инвесторов.

Единственно, что за эти дни «родилось» — так это аббревиатура «FOMO» — fear of missing out, что означает ситуацию, когда появятся инвесторы, которые находятся сейчас вне рынка, но глядя на то, как индексы переписывают раз за разом свои рекорды, могут броситься покупать вдогонку все подряд. А рынок все же локально перегрет и коррекция явно назревает. Не сегодня, так завтра… Впрочем, о сегодняшнем дне можно сильно не беспокоиться, так праздник это все же праздним и никто не собирается его портить. И единственно, что сегодня может немного напрячь участников рынка, так это выходящие макроэкономические данные. Поскольку завтра выходной, то сегодня выходят данные как за среду (например, данные о запасах сырой нефти), так и за четверг (количество первичных и вторичных заявок на получение пособия по безработице).

И поэтому их будет много — самых разнообразных — серьезных и не очень. К серьезным нужно в первую очередь отнести предварительные данные по ВВП за 3-й квартал, а также уже упоминавшуеся выше данные о запасах сырой нефти. Кроме того, конечно же, интерес со стороны инвесторов должны вызвать данные о незавершенных сделках по продаже домов. Впрочем, есть большие сомнения, что сегодня кого-либо что-либо вообще будет интересовать. Все трейдеры и инвесторы мыслями уже за праздничным столом и вряд ли они сегодня захотят вообще что-либо делать.

И поэтому, если макроэкономические данные не преподнесут какого-либо из ряда вон выходящего неприятного сюрприза (а этого вообще-то никто и не планирует), то можно ожидать совершенно спокойных торгов вблизи нулевых отметок с робкими попытками организовать небольшой повышательный тренд. Короче, полная копия вчерашних торгов только с еще меньшей активностью. Вот и вся торговля на сегодня.