Мы начинаем освещение российского ИТ-сектора, положительно оценивая перспективы компаний, являющихся ключевыми бенефициарами развития цифровой экономики в РФ. В среднем по сектору EPS 2018-21 растет с CAGR 33%, что в пять раз превышает средние темпы роста на рынке.

В более долгосрочной перспективе экосистемы, предоставляющие пользователям спектр онлайн-услуг, усилят свои позиции. Нам нравится "Яндекс" (фаворит) и Mail.ru Group, которые расширяют экосистемы далеко за пределы основных сегментов бизнеса.

Изменения корпоративной структуры "Яндекса" повысили привлекательность акций компании, снизив регуляторные риски.

Российские ИТ-компании по-прежнему очень интересны инвесторам.

Благоприятные структурные изменения (проникновение интернета 80%+ к 2020, мобильного интернета 85% к 2023), рост цифровизации в сегментах такси, ритейла, медиа и образования при увеличении популярности прочих цифровых услуг и онлайн рекламы обеспечивают одни из лучших темпов роста среди публичных компаний. В среднем по сектору EPS, как ожидается, будет расти с CAGR 2018-21 33%, что в 5 раз превысит средние темпы роста на рынке. Учитывая текущий вектор развития сектора, темпы роста менее зависят от экономических циклов (60% прироста выручки "Яндекса" уже приходится на новые проекты).

В долгосрочной перспективе мы предпочитаем интернет-экосистемы. У них больше шансов выиграть от развития цифровизации: компании, с масштабными интернет-экосистемами все сильнее будут теснить традиционных игроков (на транспортном, розничном, финансовом рынках). Преимущества в привлечении и удержании клиентов, более дешевый запуск новых услуг и доступ к данным о потребителях определят будущий ландшафт российского интернет-рынка, где будут доминировать несколько крупных интернет-холдингов. Они смогут сохранять более высокие долгосрочные темпы роста благодаря выходу в новые сегменты и органическому росту действующих сервисов.

"Яндекс" – наш фаворит в секторе: у него быстрые темпы роста, привлекательная оценка и отличные катализаторы роста акций. Учитывая хорошую видимость финрезультатов, высокий рост выручки и EPS (CAGR 33% и 26% соответственно в 2018-21) и дисконт 20% к историческому среднему по 12M форвадному P/E, инвестиционный профиль "Яндекса" очень привлекателен. Выручка от рекламы останется основным драйвером роста чистой прибыли компании в обозримом будущем и позволит расширить экосистему за пределы профильных услуг поиска.

При этом "Яндекс" все больше будет создавать добавочную стоимость в новых сегментах своей развивающейся экосистемы. По нашим оценкам, справедливая стоимость "Яндекс.Такси" на IPO составит около $8-9 млрд (при условии, что оно пройдет в 2020), что добавит более 25% к оценке компании.

Mail.ru – еще одна интересная ставка на растущую российскую интернет-экосистему. Компания – лидер в сегменте соцсетей, что помогает ей извлекать выгоду из растущего числа новых инициатив в российском интернет-секторе, включая электронную коммерцию, игры, сегмент мобильности и пр.