У индекса МосБиржи по-прежнему не получается возобновить движение наверх, несмотря на неплохой внешний фон. В среду в моменте рынок показывал положительную динамику, но под конец торговой сессии все-таки опустился на отрицательную территорию.

Отстающая динамика российского рынка может быть временным явлением. В 2019 г. долларовый РТС прибавляет 34,8%, тогда как индекс MSCI Emerging Markets в плюсе только на 9%. То есть ранее наш рынок существенно опередил динамику других развивающихся площадок.

Сегодня складывается смешанный фон перед открытием торгов. С одной стороны, вчера американский индекс S&P 500 третий день подряд обновил исторические максимумы, на чем подросли фьючерсы на российские акции во время вечерней торговой сессии. Однако с утра общая картина немного ухудшилась из-за локального отката на рынке нефти, фьючерсах на западные индексы и азиатских площадках.

По индексу МосБиржи общая картина пока не меняется. Среднесрочный тренд остается актуальным, и мы не исключаем возобновления роста в сторону 3000 п. в декабре. То есть сохраняем умеренно позитивный взгляд на дальнейшие перспективы при условии стабильного внешнего фона. Но в то же время допускаем, что волна коррекции еще не в полной мере отработана. Если котировки вновь опустятся ниже 2905 п., то в таком случае далее ориентиры временно сместятся к 2850-2860 п.

На западных рынках сегодня ожидается пониженная торговая активность. В США празднуется День Благодарения, биржи будут закрыты. На CME фьючерсы на индексы и нефть торгуются до 21:00 МСК. Завтра за океаном «Черная пятница», на NYSE и NASDAQ будет укороченная сессия. Существенных движений в этот день не ожидается.

Фактор торговых переговоров между США и КНР для мировых фондовых площадок остается одним из ключевых. Однако пока все заявления о близости не то чтобы компромисса по всеобъемлющей торговой сделке, но даже по анонсированной «первой фазе», так ни к чему и не приводят. Если вдруг в течение декабря сторонам удастся подписать соглашение, то это в моменте вызовет локальный всплеск оптимизма, который в свою очередь может быть использован многими крупными игроками для фиксации прибыли в рисковых активах. То есть считаю, что даже если мы увидим подписание «первой фазы», то далее рост может быт кратковременным. В таких случаях на рынке принято говорить о «фиксации по факту».

Среди наиболее ликвидных бумаг накануне лучше рынка выглядели акции Интер РАО (+1,73%). При этом бумаги продолжают консолидироваться в широком коридоре без устойчивого тренда. Фундаментально текущая оценка компании выглядит привлекательной. Долгосрочный взгляд на дальнейшие перспективы бумаг остается положительным.

Продолжается поступательный подъем в акциях Московской биржи (+1,43%). Основным драйвером в инвестиционном кейсе остаются относительно высокие дивиденды, которые в условиях снижения рублевых ставок способствуют положительной переоценке бумаг. Акции компании сложно назвать чрезмерно недооцененными, однако на горизонте 2-3 кварталов потенциал для подъема еще есть. О кратном росте капитализации речи не идет, но постепенный переход в район 110-130 руб., на мой взгляд, вполне допустим. Если говорить о краткосрочном периоде, то накопленная в последние недели перекупленность уже начинает мешать, так что риски временного торможения в ближайшие дни высокие.

Также достаточно сильно перегретыми могут показаться акции Яндекса (+1,22%). В среду котировки бумаг достигли новых исторических максимумов на Мосбирже. До рекордных отметок в долларах на Nasdaq бумагам необходимо подрасти еще на 8,6%. Причин для существенного отката по-прежнему не наблюдается. Несмотря на 44%-е ралли с октябрьских минимумов, с фундаментальной точки зрения пространство для роста еще есть, в сторону 2800-3000 руб.

В течение половины вчерашней сессии среди голубых фишек лидерство было за акциями Лукойла. Но к концу торгов прошла волна распродаж, хотя негативных корпоративных новостей не появлялось. На мой взгляд, бумаги нефтяной компании в среднесрочной перспективе остаются одним из ключевых претендентов на роль главного тяжеловесного драйвера роста для индекса МосБиржи. Новый подход к распределению среди акционеров всего свободного денежного потока, как мне кажется, еще не в полной мере отыгран. Пока не вижу веских причины, чтобы не обновить исторические максимумы (6200 руб.) и не продолжить движение наверх.

Сезон корпоративных отчетов за III квартал постепенно подходит к концу. Осталось лишь несколько крупных компаний. Сегодня планируется публикация финансовых результатов по МСФО Аэрофлота.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в среду выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,25%. Нефть Brent в минусе на 0,26% — котировки снижаются на фоне вчерашней статистики EIA о росте запасов и новом рекорде по уровню добычи в США.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет незначительно выше уровня закрытия среды, в пределах 0,2%.