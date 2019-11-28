Американские биржевые площадки в среду в очередной раз обновили свои исторические максимумы. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,42%, закрывшись на отметке 3153,63 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,15%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,66%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта, до 1,77%. Доходность 10-летних облигаций Германии осталась неизменной на уровне —0,37%, что является самым низким показателем более чем за три недели.

Рынки в отсутствие конкретики по срокам и деталям первой фазы американо-китайского торгового соглашения по-прежнему продолжают позитивно реагировать на дежурные фразы со стороны Вашингтона и Пекина. Во вторник, в ходе своего выступления в Белом доме, президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что переговоры с Китаем находятся на финальной стадии и «все идет очень хорошо». В тот же день Министерство торговли КНР сообщило, что торговые представители обеих стран "достигли консенсуса по решаемым надлежащим образом вопросам". Кроме того, инвесторы позитивно отреагировали на опубликованные данные по экономике Соединенных Штатов, которая в третьем квартале 2019 года, согласно второй оценке, прибавила 2,1% в годовом выражении (эксперты ожидали сохранения показателя на уровне первой оценки в 1,9%). Сегодня в связи с празднованием Дня Благодарения биржи США будут закрыты.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,05%, закрывшись на отметке $64,15. Игроки достаточно эмоционально отреагировали на опубликованные данные от Минэнерго США, согласно которым запасы «черного золота» в стране на прошедшей неделе выросли на 1.57 миллиона баррелей. Однако в настоящий момент для нефтяного рынка в приоритете по-прежнему остаются новости с полей торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. И если американские биржи продолжат рост, стоимость фьючерсного контракта Brent может протестировать уровень $65.

Индекс МосБиржи в среду снизился на 0,05%, закрывшись на отметке 2929,05 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2915 и 2900 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов. Локальная поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находятся на отметках 143000 и 141000 пунктов. Сопротивление — 145000 пунктов.

Российская валюта второй день продолжает консолидироваться у верхней границы диапазона 63,65-64,45 рубля за доллар, пытаясь определиться с дальнейшим направлением движения. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 63,80 и 63,65. Сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,45.