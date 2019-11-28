Российский рынок акций вчера торговался по привычному сценарию: позитивное открытие и затем медленное сползание вниз, в результате чего рублевый индикатор рынка закрылся в символическом минусе.

Распродажи не носили какого-то агрессивного характера, но они проходили на хорошем внешнем фоне. Продолжается не сильный, но уверенный подъем американского рынка, а Индекс S&P 500 вчера третий день подряд обновлял исторические максимумы.

Сегодня фондовые площадки США работать не будут из-за Дня благодарения. Однако американские фьючерсы сегодня на самом открытии ушли в 0,3-процентный минус. Чуть менее полупроцента теряет и нефть. Поэтому, несмотря на рост фьючерса на Индекс РТС вчера вечером на 0,5%, откроемся мы сегодня около нуля или даже в небольшом минусе.

Поддержка Индексу Мосбиржи располагается в районе 2910-2920 пунктов, и есть серьезные риски ее тестирования, в том числе с уходом ближе к 2900 пунктов. Однако для сильного падения поводов пока нет. Основной причиной слабой динамики российского рынка акций нам видится отсутствие притока свежих денег, необходимых для роста. Скорее всего, это явление временное.

В то же время попытки заработать на падении могут окончиться плачевно. Рынок в среднесрочном плане пока не вышел из восходящего тренда. Не исключен и такой сценарий, что в отсутствие торгов в Америке на низколиквидном рынке «быки» попытаются развить атаку или мировые спекулянты переключат свое внимание на Россию.

Поэтому просадку стоит использовать для наращивания длинных позиций прежде всего по «Газпрому», «Лукойлу» и акциям самой Мосбиржи. С большой вероятностью Индекс Мосбиржи до конца года сможет обновить исторический максимум.

Минэнерго США вчера не порадовало данными о запасе нефти: показатель вырос на 1,5 млн баррелей, в то время как рынок ждал снижения на 0,4 млн. Добыча нефти установила новый среднесуточный рекорд в 12,9 млн баррелей.

Сильной поддержкой для нефти является нижняя граница восходящего канала в районе 61,7 доллара. При удешевлении «черного золота» до этого уровня нефть стоит спекулятивно покупать: в преддверии саммита ОПЕК+ очень вероятны попытки разогнать котировки.

Снижение рубля вчера вновь было остановлено отметкой 64,10. Сегодня на негативном внешнем фоне пара доллар-рубль вновь будет тестировать эту отметку, и если она не устоит, то краткосрочной целью движения станет уровень 64,5, при пробитии которого паре будет открыта дорога к стратегической цели декабря этого года, располагающейся на 65,5. Более сильного обесценивания рубля мы не ожидаем.