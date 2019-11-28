По итогам торгов 27 ноября индекс МосБиржи снизился на 0,05%, до 2929,05 п., а РТС вырос на 0,01%, до 1441,08 п.

Прошедший торговый день оказался бесплодным как для продавцов, так и для покупателей. Незначительное изменение значений индексов говорит об отсутствии каких-либо ярких идей. Тема торговых переговоров уже натёрла мозоль на языках комментаторов рынков, а процесс уже многие недели остаётся на грани согласования.

Соответственно, участники торгов продолжают перетряхивать свои портфели, или реагируют на локальные истории. Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» (-0,04%) по иску «НАФТОГАЗА». АФК «Система» (-4,57%) сообщает, что консолидированная выручка в III квартале выросла на 6,6%, а скорректированная чистая прибыль составила 3,4 млрд рублей. Накануне компания также сообщила об оптимизации, или продлении, кредитов от Сбербанка. «Акрон» (-0,24%) сообщила о росте прибыли за девять месяцев в 3,1 раза до 22,988 млрд рублей при росте выручки на 15% до 89,615 млрд рублей. Из негатива стоит отметить рост долга на 6% в рублях, или на 15% в долларовом эквиваленте. Впрочем, показатель чистый долг/LTM EBITDA снизился до 1,9X. Лидерами дня стали бумаги «РусАгро» (+2,56%), САФМАР (+2,39%), «М.Видео» (+2,1%), «Интер РАО» (+1,73%) и привилегированные «Транснефть» (+1,66%). Среди самых слабых также оказались акции «ФСК ЕЭС» (-1,74%), «Роснефть» (-1,57%), ТГК-1 (-1,34%), ТМК (-1,22%) и «МРСК Центр» (-1,09%). Активность существенно снизилась, и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 41,768 млрд рублей.

Рубль немного укрепился против евро, но ослаб против доллара. В остальном волатильность была крайне низкой. На фоне размещения ОФЗ курс немного укрепился, но затем доллар вновь отвоевал отметку 64 рублей. На аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года Минфин разместил бумаги на 12,965 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 6,13% и спросе 17,79 млрд рублей по номиналу. Вышла также статистика по владению. На 1 ноября доля нерезидентов на рынке ОФЗ составила 32%, или 2,837 трлн рублей по номиналу. На 1 октября доля составляла 29,8%, а на 1 сентября 29,7%. Соответственно, рынок весьма активно реагировал на смягчение денежной политики в октябре, а также на дальнейшую перспективу смягчения. До конца недели существенной волатильности на рынке не ожидается, хотя всё говорит за то, что многие на рынке готовятся к ослаблению рубля в декабре.

Торги в США завершились очередным рекордом индексов. Среди факторов вновь торговые надежды, а также более сильная статистика. Во-первых, ВВП США, согласно новой оценке, вырос на 2,1% в III квартале по сравнению с первой оценкой 1,9%. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 15 тыс. до 213 тыс. Ожидалось, что объём заказов на товары длительного пользования в США сократится за октябрь на 1,1%, но вместо этого он вырос на 0,6%. Индекс цен личного потребления в октябре остался на уровне 1,3% а Core PCE замедлил рост до 1,6% в октябре с 1,7% в сентябре. Разочаровал лишь индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости, который снизился за октябрь на 1,7%. Часто этот индикатор рассматривают в качестве барометра трудовой мобильности, поскольку объём сделок по покупке недвижимости часто отражает внутреннюю трудовую миграцию населения. И, наконец, статистический ливень завершила «Бежевая книга» ФРС, в которой отмечается дальнейший умеренный рост американской экономики и вполне оптимистичные ожидания бизнеса. В предыдущем варианте «Бежевой книги» рост описывался в терминах «слабый» и «умеренный». На фоне предпраздничной эйфории бумаги Boeing (-1,48%) оказались под давлением. Seattle Times пишет о том, что Федеральное агентство по авиации планирует инспектировать каждый новый B737 Max, так как существуют проблемы с качеством сборки. В частности, корпус одного из самолётов на испытаниях в сентябре потерял герметичность. Производитель сельскохозяйственной техники Deere & Co. (-4,3%) сообщил о снижении корпоративного прогноза. Производитель компьютерного оборудования Dell также снизил свои ожидания по финансовому году, на что повлиял дефицит поставок микросхем от Intel. В противовес аутсайдерам дня выступили такие бумаги, как Apple (+1,34%) и Facebook (+1,52%). По итогам торгов DJIA вырос на 0,15% до 28164,00 п., а S&P 500 поднялся на 0,42% до 3153,63 п.

В США праздник Дня Благодарения, но президент Д. Трамп позаботился о том, чтобы рынки не чувствовали себя спокойно. Вечером в среду он подписал оба законопроекта по поддержке протестующих в Гонконге. Естественно, что новые законы вызвали раздражение властей, как в самом Китае, так и в Гонконге. На рынке данные законы вызвали опасения, что они могут стать препятствием для подписания торговой сделки. И немного региональной статистики. Розничные продажи в Японии упали в октябре на 7,1% в годовом выражении при ожиданиях снижения на 3,8%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23392,92 п. (-0,19%), Hang Seng — 26898,92 п. (-0,20%), Shanghai Composite — 2891,56 п. (-0,40%).

Нефть также оказалась под давлением. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 22 ноября, коммерческие запасы нефти выросли на 1,6 млн бар. Запасы бензина увеличились на 5,1 млн бар., а дистиллятов на 0,7 млн бар. Импорт сырой нефти вырос на 217 тыс. бар. в день до 6,2 млн бар. суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 21,2 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или +0,5% за год; 9,2 млн бар. бензина в сутки, или +0,5% за год, а также 4,4 млн бар. дистиллятов в сутки, или +4,5% за год. Добыча в США выросла до нового рекорда 12,9 млн бар. в сутки по сравнению с 12,8 млн бар. суточной добычи в предыдущую неделю. Из позитива можно лишь отметить то, что, согласно отчёту Baker Hughes, число активных нефтяных буровых в рамках укороченной недели сократилось ещё на 3 единицы до 668 штук. Это минимальное число работающих вышек с апреля 2017 года. В месячном выражении число активных нефтяных буровых сокращается уже 12 месяцев подряд, но пока это не мешает росту добычи. К 9:00 мск февральский Brent — $62,79 (-0,35%), WTI — $57,83 (-0,48%), Золото — $1456,1 (+0,19%), Медь — $5879,75 (-0,28%), Никель — $14305 (-0,52%).

Индекс доллара снижался на 0,04% до 98,33 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 1,77%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,101 (+0,07%), GBP-USD — $1,294 (+0,12%), USD-JPY – 109,43 (-0,09%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Подписанные американские законопроекты в поддержку протестующих в Гонконге усложняют торговые переговоры, снижая перспективу более широкой торговой сделки. Соответственно, рынки Азии реагируют негативно. Отечественный рынок также может показать небольшую просадку за счёт бумаг металлургов и нефтяников. Более высокий спрос может наблюдаться в защитных секторах телекоммуникаций и электроэнергетики.