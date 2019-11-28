Рынок акций РФ понизится, рубль мало изменится в начале торговой сессии четверга. Выходной в США (День Благодарения) обусловит низкую рыночную активность.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается снижение индекса Мосбиржи на 0,2-0,4% вблизи отметки 2920 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910 и 2900 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2940 и 2950 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Продолжение фазы коррекции-консолидации индекса РТС остается в силе, оснований для сильных движений на рынке в целом пока не появилось, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Активность нерезидентов в течение дня, вероятно, будет низкой из-за выходного в США и ухудшения обстановки на азиатских фондовых площадках после подписания президентом США документа в поддержку протестующих в Гонконге. На валютном рынке РФ в начале торгов вероятно продолжение консолидации курса вблизи уровня 64 рубля за доллар", — оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,2-0,7% после выхода позитивных макроданных и оптимистичных комментариев Дональда Трампа насчет прогресса на торговых переговорах между США и Китаем.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются в пределах 0,1%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются — на 0,1-0,6%, японский Nikkei 225 — на 0,1%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – на 0,6%.

Стоимость нефти снижается на 0,4% до 62,73 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1005 доллара против 1,0997 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок почти не изменился к уровням предыдущего закрытия по индексам. Участники торгов занимают выжидательные позиции на фоне неуверенной динамики рынка нефти и умеренного повышения мировых фондовых площадок. К закрытию рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,05% до 2929,05 пункта, долларовый индекс РТС повысился на 0,01% до 1441,08 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов повысился на 1 копейку и составил 63,96 рубля, евро снизился на 16 копеек до 70,34 рубля, следует из данных Московской биржи.