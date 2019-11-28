Благодаря способности руководства обеспечивать устойчивые высокие результаты и генерировать достаточный свободный денежный поток (несмотря на значительные капиталовложения) и стабильные дивидендные выплаты, акции ФСК, на наш взгляд, становятся идеальным инструментом для долгосрочных инвестиций. ФСК показывает дивидендную доходность 8,9% (в рублевом выражении), низкую волатильность прибыли, адекватную структуру капитала и несущественные регуляторные риски – это классические характеристики эффективной электроэнергетической компании. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается равной 0,20 руб., что подразумевает ожидаемую полную доходность 10% и рекомендацию Держать. Мы считаем этот уровень оправданным, так как доходность на российском рынке акций составляет в среднем 6,6% (по выплатам в 2020 г.). Вместе с тем, поскольку безрисковая ставка и премия за рыночный риск в долгосрочной перспективе должны снизиться, инвестиционная привлекательность ФСК вполне может повыситься.

Стабильные высокие дивиденды, несмотря на капиталовложения. С точки зрения капиталовложений для ФСК характерны те же тенденции, что и для других компаний с госучастием: в принципе инвестпрограмма должна уменьшиться в долгосрочной перспективе, однако ежегодно в нее включаются новые проекты, в результате чего затраты остаются на прежних уровнях. Последние пополнения в инвестициях для проектов БАМ и Транссибирская магистраль. В итоге, по нашим расчетам, капиталовложения в следующем десятилетии составят 120–130 млрд руб. Вместе с тем ФСК располагает достаточными возможностями для финансирования как инвестиционных потребностей, так и дивидендов: мы прогнозируем в 2020–2022 гг. доходность консолидированного свободного денежного потока на уровне 37% по сравнению с совокупными дивидендными выплатами в 30%. В настоящем материале мы подробно анализируем перспективы по дивидендам и приходим к заключению, что ФСК вполне может выплатить за весь 2019 г. дивиденды в размере 0,018 руб. на одну акцию (доходность – 8,9%), и что даже в текущем сценарии выплаты к 2029 г. вырастут на 43%, до 0,025 руб. (доходность – 12,8%). Наш прогноз по дивидендам не исключает возможности сокращения долговой нагрузки: значение коэффициента чистый долг / EBITDA, как мы ожидаем, к 2029 г. будет равно нулю по сравнению с 1,26x в 2019п.

Много скрытых факторов роста. Наша, как мы считаем, достаточно разумная модель компании учитывает рост тарифов с привязкой к ИПЦ и сохранение на текущих уровнях операционных показателей, таких как потери в сетях и численность персонала. Вместе с тем мы отмечаем наличие существенного потенциала роста стоимости ФСК. Введение дифференцированного тарифа для ФСК может позитивно сказаться на финансовых результатах компании в зависимости от схемы перевода этих средств в МРСК. В то же время корректировка дивидендной политики на уровне Россетей, по нашему мнению, дает основание ожидать более щедрых выплат от ФСК. Ускорение инвестиций в цифровую трансформацию может обеспечить снижение потерь в сетях – в основном в МРСК, но потенциально и на уровне ФСК, – а долгосрочная тарифная схема может способствовать более активному сокращению контролируемых операционных расходов. Запуск опционной программы может создать дополнительные стимулы для руководства ФСК.

Подтверждаем рекомендацию Держать. Мы пересматриваем оценку стоимости ФСК с учетом опубликованных операционных и финансовых результатов, наших обновленных макроэкономических прогнозов и новых допущений Минэкономразвития по индексации тарифов, а также переноса нашей модели на 2020 г. Исходя из модели DCF, наша 12-месячная прогнозная цена остается равной 0,20 руб. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 10% и рекомендацию Держать. Мы считаем ФСК одной из компаний, которые обеспечивают наиболее устойчивую дивидендную доходность в долгосрочной перспективе.



