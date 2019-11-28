Рубль будет тяготеть к дальнейшему умеренному ослаблению
В четверг в начале дня курс рубля остается вблизи уровня 64,1 за доллар. Приближение завершения года и неопределенность в торговых переговорах оставляют российской валюте склонность к умеренному ослаблению.
В плоскости торговых переговоров США и Китая мы все еще не видим значительных сдвигов, которые бы позволили рыночному оптимизму продолжить уверенный рост. Позиции сторон остаются весьма изменчивыми, а риторика представителей США и Китая колеблется между мягкостью и жесткостью.
В данных условиях рублевая валюта все в большей мере ощущает на себе приближение окончания года. В конце года на рынок поступают существенные объемы ликвидности из бюджета в рамках «схлопывания» всего того, что было недофинансировано в течение года. Именно данный формат ускоренных бюджетных трат является основным фактором сезонного ослабления рублевой валюты.
Более того, в перспективе ближайших недель мы можем увидеть некоторую активизацию санкционного фона по РФ. На этот раз санкционные угрозы будут исходить со стороны решения газовых вопросов РФ, как в плоскости транзитных отношений с Украиной, так и в плоскости финализации «Северного потока-2». На наш взгляд, возможное появление «газового» негатива в информационном фоне по РФ сейчас не учитывается рынком и может привести к более активному (в сравнении с текущей динамикой) ослаблению курса российской валюты. Заметим, что в настоящий момент мы сохраняем наш взгляд на рубль до конца года и не ожидаем масштабной девальвации валюты. Прогноз по курсу рубля на конец 2019 года остается в диапазоне 64,5-66.
Что касается перспективы до конца этой недели, мы полагаем, что в связи с окончанием налогового периода (28 ноября), а также отсутствием позитивной конкретики в отношении подписания «Фазы-1» торговой сделки США и Китая, курс рубля будет тяготеть к дальнейшему умеренному ослаблению. Ожидаем движение курса рубля в коридоре 63,9-64,3 до конца недели.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191128/830613702.html