В четверг в начале дня курс рубля остается вблизи уровня 64,1 за доллар. Приближение завершения года и неопределенность в торговых переговорах оставляют российской валюте склонность к умеренному ослаблению.

В плоскости торговых переговоров США и Китая мы все еще не видим значительных сдвигов, которые бы позволили рыночному оптимизму продолжить уверенный рост. Позиции сторон остаются весьма изменчивыми, а риторика представителей США и Китая колеблется между мягкостью и жесткостью.

В данных условиях рублевая валюта все в большей мере ощущает на себе приближение окончания года. В конце года на рынок поступают существенные объемы ликвидности из бюджета в рамках «схлопывания» всего того, что было недофинансировано в течение года. Именно данный формат ускоренных бюджетных трат является основным фактором сезонного ослабления рублевой валюты.

Более того, в перспективе ближайших недель мы можем увидеть некоторую активизацию санкционного фона по РФ. На этот раз санкционные угрозы будут исходить со стороны решения газовых вопросов РФ, как в плоскости транзитных отношений с Украиной, так и в плоскости финализации «Северного потока-2». На наш взгляд, возможное появление «газового» негатива в информационном фоне по РФ сейчас не учитывается рынком и может привести к более активному (в сравнении с текущей динамикой) ослаблению курса российской валюты. Заметим, что в настоящий момент мы сохраняем наш взгляд на рубль до конца года и не ожидаем масштабной девальвации валюты. Прогноз по курсу рубля на конец 2019 года остается в диапазоне 64,5-66.

Что касается перспективы до конца этой недели, мы полагаем, что в связи с окончанием налогового периода (28 ноября), а также отсутствием позитивной конкретики в отношении подписания «Фазы-1» торговой сделки США и Китая, курс рубля будет тяготеть к дальнейшему умеренному ослаблению. Ожидаем движение курса рубля в коридоре 63,9-64,3 до конца недели.