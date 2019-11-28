"Черная пятница" (Black Friday) — день, который совсем не соответствует столь мрачному названию. К этой дате покупатели готовят сбережения, чтобы купить подарки для близких, друзей и приобрести необходимое для себя заранее, до Рождества и Нового года.

Компании же в течение практически всего года готовят праздничные предложения и выстаивают маркетинговую стратегию. Производители новинок за несколько месяцев до "черной пятницы" выводят на рынок товары в надежде, что первые покупатели уже успеют оценить их, а ритейлеры смогут предложить их в достаточном количестве во всех торговых точках. Яркий пример – смартфоны Apple iPhone. Начиная с 2012 года Apple представляет ту или иную модель в сентябре. Если проводить аналогии с маркетинговой концепцией жизненного цикла товара, стадия внедрения на рынок и роста приходится на первые два месяца продаж, а начало стадии зрелости выпадает как раз на сезон предрождественских распродаж, старт которому дает "черная пятница". Данная стадия предполагает снабжение продуктом большинства покупателей целевой группы. Это возможно благодаря снижению цены, выходу на все рынки.

Инвесторы оценивают первые продажи новых Apple iPhone и делают свой прогноз на сезон распродаж, сравнивая его с аналогичными продажами прошлого года. Рост продаж техники Apple в IV квартале прошлого календарного года по сравнению с III кварталом составил 34%. Рост продаж в другие периоды года в последнее время обеспечивается в основном сегментом оказываемых компанией услуг. Судя по данным первых продаж iPhone 11, а также из-за анонсированных компанией планов нарастить производство модели в связи с усилением спроса, инвесторы удачно оценивают шансы компании превысить прошлогодние продажи по итогам "черной пятницы" и IV квартала в целом. Котировки Apple на Nasdaq уже выросли на 17% с начала октября, установив исторический максимум, и приближаются к $270.

Главными бенефициарами глобальной распродажи 29 ноября станут торговые интернет-площадки Amazon (AMZN) и eBay (EBAY), ритейлеры Walmart (WMT), The Home Depot (HD), Target (TGT). Также имеют хорошие перспективы владельцы известных брендов одежды и обуви: PVH, V.F. Corp. (VFC), Nike (NKE). Из известных интернет-сервисов отметим Booking Holdings (BKNG), который обещает скидки от 40% по всему миру.

Потребительский сектор в США продолжает расти. Согласно статистике, которая вышла непосредственно перед "черной пятницей", число заказов на товары длительного пользования в октябре увеличилось на 0,6% г/г, притом что ожидалось падение на 0,8%. Личные расходы повысились на 0,1% г/г.

Вклад потребления в общий рост ВВП США – 1,93%. Это отражает чрезмерно высокую зависимость ВВП от одного компонента. Именно поддержка потребления остается, пожалуй, единственным способом сохранить рост экономики. Стимулы для рынка труда, как ключ к позитивной динамике потребления, являются приоритетом для властей США. В октябре в экономике появилось 128 тыс. новых рабочих мест (ожидался рост на 89 тыс.). Безработица остается почти на пятидесятилетних минимумах, 3,6%. Рост заработных плат на 3% г/г благоприятствует коммерческим успехам компаний, планирующих заработать в ходе сезона распродаж.

Традиционно компании снижают цены после Дня благодарения, который отмечают в США в четвертый четверг ноября, который в этом году пришелся на 28-е число. Широкое распространение "черной пятницы" в Европе и других странах наблюдается только последние 10 лет. Ранее распродажи в этот день затрагивали США, Канаду, Великобританию. Черная пятница во многом – веб-феномен, без онлайн-продаж этот день так и оставался бы англо-американской традицией. Именно Amazon (AMZN), которая уже стала транснациональной, в начале этого десятилетия своими рекордными скидками перевернула отношение других ритейлеров к маркетинговой стратегии в предновогодний период. Так, к примеру, средний дисконт в Великобритании в ноябре, по оценкам Deloitte, составляет около 27%.

С точки зрения частного инвестора заработки компаний – возможность преумножить свои средства за счёт покупки акций участников распродаж. Среди американских ритейлеров, чьи акции могут вырасти в большей степени выделим Lululemon Athletica (LULU), Costco Wholesale (COST), TJX Cos. (TJX), Walmart (WMT) и Ross Stores (ROST). Компании находятся в списке перспективных лидеров роста портала Investor's Business Daily за счёт удачных показателей продаж в последние недели, а также отличных фундаментальных и технических показателей. Их котировки уже начали рост в преддверии Дня благодарения. Фондовый рынок закрыт в праздничный день, но многие ритейлеры работают по сокращенному графику или открывают свои двери на следующий день гораздо раньше обычного графика.

Те инвесторы, которые не готовы тратить время на составление портфеля акций ритейлеров или не хотят выбирать единичные акции для покупки, могут инвестировать в индексный фонд, в котором уже представлен широкий список компаний сектора. Например, SPDR S&P Retail ETF (XRT). Длинную позицию лучше всего держать до выхода отчетности за IV квартал календарного 2019 года или дольше. Столь незначительный срок инвестиций подходит для краткосрочных и среднесрочных инвесторов, которые вовлечены в активную торговлю.

Феномен "черной пятницы" состоит в том, что от участия в ней выигрывают все: потребители, компании-участники распродаж, инвесторы. Это стало причиной её распространения по всему миру.



