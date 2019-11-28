Золотая страховка
В среду в Нью-Йорке на бирже, на рынке опционов на золото, кто-то купил 5000 лотов с экспирацией в июне 2021 года по цене (страйк) 4000 долларов за унцию! За каждый контракт он заплатил 3.5 доллара, то есть величина ставки 17500 долларов.
В принципе немного, но если этот опцион войдет в деньги, то достаточно золоту вырасти на спот-рынке на 5% от цены 4000, тогда человек сделавший эту ставку заработает 1 млн долл. Исходя из текущей цены на золото 1450, такое развитие событий кажется маловероятным.
Очевидно, что ставка сделана не для хеджирования чего-либо, а, скажем так, для спортивного интереса. Для того, чтобы золото выросло почти в 3 раза нужны очень серьезные основания, прежде всего монетарного характера или резкий рост геополитических рисков (война, природные катаклизмы и т.д.).
Пока это маловероятно, и интереснее скорее следить как рынок «мучает» уровень 1500 долл. Если продолжится сверхмягкое монетарное стимулирование центробанков, то в следующем году можно надеяться на 1700. Но вот, чтобы потом 4000?! Хотя, я бы ему не продал такой опцион, страшно.
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