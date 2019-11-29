Торговая активность на российском рынке акций в четверг заметно снизилась. Индекс МосБиржи показал нейтральную динамику, оставшись около прежних значений. Объемы торгов сократились до 33 млрд руб. Невыразительная динамика и спад активности отчасти обусловлены выходным днем на рынке США. Сегодня повышенных оборотов также ждать не приходится, так как за океаном будет лишь укороченная биржевая сессия (до 21:00 МСК).

Общая картина по индексу МосБиржи остается стабильной с середины ноября. Наблюдается боковая консолидация в пределах 2%-го торгового диапазона. Ключевым рубежом снизу вступает отметка 2905 п. Это рубеж, потенциальный спуск ниже которого приведет к перестановке целей коррекции в сторону 2850–2860 п. Пока же этого не произошло мы по-прежнему отмечаем, что остается актуальным долгосрочный восходящий тренд. Просто относительно стабильного фона может быть достаточно, чтобы российский рынок в течение ближайших недель попробовал вернуться к установленным ранее максимальным значениям.

На долговом рынке ситуация также остается относительно спокойной. Индексы ОФЗ (RGBI) и корпоративных облигации (RUCBICP) в последние дни демонстрируют нейтральную динамику. На горизонте 3–4 месяцев среднесрочные выпуски надежных корпоративных заемщиков (3-5 лет) в целом сохраняют потенциал для положительной переоценки, тогда как длинные ОФЗ уже в значительной степени дисконтировали инфляционные тренды.

На рынке нефти накануне преобладали продажи, однако масштаб снижения фьючерсов Brent был незначительным. В результате общие среднесрочные ожидания пока не меняются: следующие ориентиры по Brent расположены около $65,5–65,7.

В то же время не ждем существенного укрепления рубля в обозримой перспективе. Локальные вспышки по росту национальной валюты в моменте возможны, например на фоне потенциального заключения «первой фазы» торговой сделки, но в целом в декабрю более высокую вероятность отдаем сценарию плавного подъема курса USD/RUB в сторону 65–65,5. При этом причин для более существенного роста курса доллара при прочих равных пока не просматривается.

Среди ликвидных российских акций в четверг выглядели обыкновенные бумаги Сургутнефтегаза (-1,94%). Несмотря на откат с ноябрьских максимумов на 12,5%, пространство для снижения сохраняется. Причин для текущей высокой оценки бумаг не видим. Ближайшая промежуточная область поддержки расположена около 42,7–43 руб. При этом фундаментально эти уровни не выглядят привлекательными для покупки. Риски более глубокого снижения сохраняются.

Фиксация прибыли стартовала в акциях Яндекса (-1,63%). Просадка началась после того, как в среду бумаги переписали исторические максимумы на Московской бирже. На мой взгляд, откат носит исключительно технический коррозионный характер и не является новым нисходящим трендом.

Лучше рынка среди ликвидных акций выглядели бумаги ММК (+1,06%). Какой-то очевидной идеи для покупки сейчас не наблюдаем. Наоборот, слабая ценовая конъюнктура на рынке стали не располагает к тому, чтобы котировки показывали устойчивый подъем. Сильная область технического сопротивления в ММК находится в районе 40–41 руб.

В списке голубых фишек опережающую динамику показали акции Лукойла (+0,91%). Шансы на продолжение подъема сохраняются, учитывая сильную отчетность компании и ожидания распределения всего свободного денежного потока среди акционеров в форме дивидендов или buyback.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы были закрыты. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,20%, нефть Brent в минусе на 0,11%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия четверга.