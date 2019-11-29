В четверг в отсутствие заокеанских игроков европейские биржи закрылись на отрицательной территории. Немецкий DAX снизился на 0,31%, французский CAC 40 потерял 0,24%, британский FTSE 100 уменьшился на 0,18%.

Поводом для негативных настроений послужили подписанные президентом США Дональдом Трампом законопроекты по Гонконгу, которые ранее согласовали и одобрили Палата представителей и Сенат американского Конгресса. Министерство иностранных дел Китая предупредило Белый дом об ответных мерах, ответственность за последствия которых будет нести США. Сегодня после празднования Дня благодарения вернутся к работе американские биржи, и рынки будут ждать реакции на данную новость заокеанских игроков. Однако основным событием, которое может серьезным образом повлиять на динамику биржевых индикаторов, будет решение Трампа по тарифам на китайские товары 15 декабря.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,34%, закрывшись на отметке 63,94 доллара за баррель. Сейчас на рынке нефти есть две основные темы. Первая — грядущее заседание стран ОПЕК+, но там, на мой взгляд, скорее всего никакой сенсации не будет, так как речь идет лишь о пролонгации соглашения по сокращению добычи нефти. Вторая — это, конечно же, переговоры по первой фазе торговой сделки между США и Китаем, которые все никак не закончатся, но финансовые рынки пока одержимы этой идеей и сырьевой рынок следует за динамикой американских биржевых площадок.

Индекс МосБиржи в среду снизился на 0,05%, закрывшись на отметке 2927,57 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2915 и 2900 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов. Локальная поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 142100 и 141000 пунктов, сопротивление — 144500 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,07 руб./$, потеряв 0,17% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64 и 63,80, сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,45.