По итогам торгов 28 ноября индекс МосБиржи снизился на 0,05%, до 2927,57 п., а индекс РТС на 0,13%, до 1439,18 п.

Российский рынок провёл очередной унылый день. Виной всему подписанные в США законопроекты в «Защиту прав человека и демократии в Гонконге». Естественно, что данное обстоятельство вызвало резкое недовольство Китая, который обещал ответить жёсткими мерами. Пока США отдыхали по случаю Дня Благодарения, инвесторы в остальном мире испытывали тревожность относительно судьбы торговых переговоров Вашингтона и Пекина. Подвела и нефть, запасы которой в США выросли, что стало ещё одним поводом для снижения. Из позитива можно отметить лишь то, что очередное погружение в диапазон 2900-2920 по индексу МосБиржи не привело к дальнейшему падению. Индекс смог отыграть более значимые потери и завершил день минимальным снижением. Из интересного можно отметить отчётность «ВТБ» (-0,81%) по РСБУ. Чистая прибыль выросла на 17% до 157 млрд рублей, хотя за первые девять месяцев рост составлял лишь 1%. Только в октябре банк заработал 23 млрд рублей. Если темпы прироста прибыли сохранятся, то, вероятно, менеджмент сможет выполнить заявленную цель в 200 млрд рублей прибыли по итогам года, а у бумаги появится цель роста до 5 копеек. «Ленэнерго» сообщила о росте прибыли по МСФО в январе-сентябре на 21,7% до 11,37 млрд рублей. Среди лидеров дня оказались ММК (+1,06%), САФМАР (+1,01%), ЛУКОЙЛ (+0,91%) и «Юнипро» (+0,7%). Самыми слабыми были «МРСК Центр» (-2,85%), «Сургутнефтегаз» (-1,94%), Yandex (-1,63%), X5 Retail Group (-1,28%) и «Интер РАО» (-1,25%). Активность была ожидаемо низкой. К завершению торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 32,904 млрд рублей.

Рубль провёл более грустный день, так как валюты развивающихся стран наиболее негативно отреагировали на перспективу очередного срыва торговых переговоров. Плюс к этому нефть упала ниже $64 за баррель Brent. Также усиливаются ожидания традиционного ослабления российской валюты в декабре, хотя говорить о том, что рубль потерял свою привлекательность ещё рано. Реальная доходность (ставка ЦБ минус инфляция) остаётся одной из лучших в мире. Тем не менее, навес ликвидности в конце года, рост спроса со стороны населения перед длинными выходными и общая нервозность на рынках могут ослабить курс россиянина до 65 рублей за доллар в конце декабря.

Торги в США не проводились. Европа отреагировала негативно на американские законопроекты по Гонконгу, а также на последовавшие заявления из Китая. Самые большие потери в Европе оказались в секторе автомобилестроения. Статистика по еврозоне остаётся далеко не равномерной. Сводный индекс потребительского и делового доверия еврозоны вырос в ноябре до 101,3 п. с 100,8 п. в октябре. Индекс делового климата, напротив, ухудшился до —0,23 п. с —0,2 п. Британский фунт начинал день сильно, но затем ослаб относительно основных конкурентов на фоне публикации социологических опросов, которые указывают на лидерство консерваторов перед выборами 12 декабря. По итогам торгов DAX — 13245,58 п. (-0,31%), CAC40- 5912,72 п. (-0,24%), FTSE 100 — 7416,43 п. (-0,18%).

Азиатские рынки начали новый день снижением. Лидером падения оказался фондовый индекс Гонконга. Протесты получили американскую поддержку и могут усилиться. К слову, в Чили также наблюдаются протестные выступления по поводу неравенства, что привело к ослаблению местной валюты песо до исторического минимума. ЦБ страны объявил о полугодовой программе продажи валюты, чтобы минимизировать риски для финансовой системы. И немного азиатской статистики. В Японии, по предварительной оценке, промышленное производство сократилось за октябрь на 4,2% после роста на 1,7% за сентябрь. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23286,94 п. (-0,52%), Hang Seng — 26333,60 п. (-2,08%), Shanghai Composite — 2864,60 п. (-0,87%).

Нефть встретила новый день снижением. Кроме темы торговой войны, на повестке дня грядущая встреча министров в рамках OPEC+. Накануне совещание российских нефтяников в министерстве энергетике прояснило позицию РФ по ограничениям на добычу. Российские компании предложили сохранить квоты без изменения, но исключить из статистики конденсат, как это делает Саудовская Аравия. Соответственно, как минимум, до конца марта производители нефти сохранят взятые на себя обязательства. К 9:00 мск Brent — $62,99 (-0,44%), WTI — $57,98 (-0,22%), Золото — $1464,7 (+0,27%), Медь — $5890,77 (-0,89%), Никель — $13930 (-0,57%).

Индекс доллара снижался на 0,05% до 98,32 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 1,77%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,101 (+0,03%), GBP-USD — $1,292 (+0,07%), USD-JPY – 109,48 (-0,01%).

Внешний фон перед стартом торгов в России вновь негативный. Азиатские индексы снижаются, нефть дешевеет, как и промышленные металлы. Вполне вероятно, что индекс МосБиржи попытается приблизиться к отметке 2900 пунктов в начале дня. Если состоится пробой или закрытие ниже данного уровня, то продажи могут усилиться. Рубль также способен ослабнуть, тем более, что на декабрь большинство ждёт укрепление доллара США. Из корпоративных событий дня стоит отметить отчётность «Газпрома» и НМТП. От «»Газпрома» не ждут положительных сюрпризов из-за падения цен на газ в III квартале.