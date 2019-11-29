Рынок акций вчера открылся в минусе, реагируя на падавшие американские фьючерсы и нефть, но к концу дня вся просадка была выкуплена и индекс Мосбиржи закрылся в районе открытия. Фондовые площадки США вчера не работали по случаю праздника, что и обусловило низкую активность отечественных инвесторов.

Сегодня ситуация может повториться. Опять с утра американские фьючерсы снижаются в районе 0,2%, полпроцента теряет нефть. Ждем слабо негативного открытия российского рынка акций с тестированием зоны поддержки 2910-2920 пунктов.

Однако для сильной просадки поводов нет, так же как и для существенного роста. Обороты торгов опять будут невысокими как из-за отсутствия поводов для движения, так и из-за укороченной торговой сессии в США (продлится до 21.00).

Пока надежды на возобновление восходящего тренда велики, и просадки лучше использовать для наращивания длинных позиций в ожидании рождественского ралли. Наиболее перспективными с этой целью выглядят акции «Газпрома», «Лукойла» и Мосбиржи.

Причем бумаги «Газпрома» пока стойко переносят проблемы с Украиной. Впрочем, и ранее мы неоднократно видели, как соглашения между сторонами достигаются 31 декабря, в последние часы старого года.

Пара доллар-рубль вчера уходила выше сопротивления 64,10, но закрепиться там пока не смогла. Внутренних драйверов для роста отечественной валюты нет, и если мы на рынок не придут сверхпозитивные новости, например о подписании соглашения между США и Китаем, то рубль продолжит плавно дешеветь с большой вероятностью ухода чуть выше отметки 65 руб за доллар.

Пока, кстати, рынки слабо реагируют на ухудшение отношений между двумя крупнейшими мировыми державами из-за фактической поддержки США протестующих в Гонконге, что Китай расценивает как вмешательство во внутренние дела своей страны. Это наводит на мысль, что финансисты все-таки ждут серьезного прогресса в решении главного вопроса года.

Все спокойно и на рынке нефти, которая также остается в узком восходящем канале с границами 62,3-63,7 долларов за баррель. В преддверии саммита ОПЕК+ и объявлении цены размещения акций Saudi Aramco будут попытки пробить этот канал вверх. В том числе краткосрочный уход котировок в район 66-67 долларов за баррель совсем не исключен.