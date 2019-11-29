Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть немного снижаются после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок в основном пессимистичны.

Торги на фондовых биржах США в четверг не проводились в связи с Днем благодарения.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет порядка 0,3%. В пятницу американские биржи будут открыты полдня и, вероятно, отыграют негатив, связанный с одобрением в США законопроекта, который поддерживает протестующих в Гонконге.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял около 0,5%. Фондовые индексы Китая снижаются на 1-1,5% ввиду общемирового бегства от риска из-за обострения геополитической напряженности вокруг Гонконга. Некоторые инвесторы беспокоятся, что такая ситуация может помешать заключению торговой сделки между США и Китаем. Кроме того, азиатские рынки разочаровали данные о большем, чем ожидалось, падении промышленного производства в Японии и Южной Корее в октябре.

Нефтяные фьючерсы утром теряют менее чем 0,5% после умеренного снижения накануне. Нефтяной рынок также остается под давлением ввиду торговой неопределенности. Кроме того, негативное влияние на котировки оказывают данные о рекордной нефтедобыче в США и росте запасов нефти и нефтепродуктов, которые были опубликованы в среду. Уже на следующей неделе состоится заседание комитета ОПЕК+, на котором будет решаться вопрос продления квот по сокращению нефтедобычи. На данный момент на рынке говорят о возможном продлении сделки до июня следующего года.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги небольшим снижением и стремились к ближайшим поддержкам 2920 и 1430 пунктов. На рынке в целом продолжается боковое движение, а веских причин для выхода из краткосрочных диапазонов (2900-2960 и 1420-1470 пунктов) пока не наблюдается.

Рубль накануне ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль поднялась выше 64 руб, но остается в диапазоне 63,50-64,50 руб. Пара евро/рубль находится под давлением средней полосы Боллинджера дневного графика (70,60 руб), в краткосрочном диапазоне 70-71 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль ощутят давление умеренно негативного внешнего фона, в связи с чем скорее всего выйдут в минус. День в целом, однако, ожидается спокойным на события, поэтому резкие движения на рынке РФ маловероятны. Особенное внимание в конце недели стоит уделить отчетности Газпрома, которая может повлиять на динамику основных индексов.