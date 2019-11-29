Торги финансовыми активами вчера, в День благодарения (США), проходили в исключительно вялом ключе – как и в целом на неделе. Инвесторы уже начинают подводить итоги 2019-го года, который принес отличные вести держателям длинных позиций в разных классах активов. На текущий момент индекс S&P 500 с начала года прибавил 25.8%, индекс Euro Stoxx 50 – 23.4%, доходность американских 10-летних облигаций с начала года снизилась на 92 бп, доходность немецких гособлигаций аналогичной срочности – на 60 бп, цена золота с начала года прибавила 13.7% и т.д.

Среди основных причин этой динамики мы отмечаем мягкость политики ключевых мировых монетарных регуляторов (ФРС, ЕЦБ), отсутствие крупных политических шоков, в то время как ухудшение некоторых экономических статданных пока не носит пугающего характера. Закрывая 2019-й год, инвесторы начинают задумываться о ключевых темах года грядущего, надеясь на столь же удачную динамику.

Одно из ключевых расхождений между прогнозами SG CIB и рыночным консенсусом на следующий год – взгляд на динамику американских процентных ставок. Если во фьючерсные котировки заложено лишь одно снижение ставки Fed Funds в 2020 году на 25 бп, то американские экономисты SG по-прежнему ожидают 4 движения аналогичного масштаба.

Известный стратег Альберт Эдвардс в своем последнем обзоре обращает внимание на исключительную слабость жилищной компоненты инфляции в США, которая будет тянуть общую динамику цен вниз, тем более, по мере появления новых признаков экономической слабости. С этой точки зрения, динамика экономической статистики из США и заявления представителей ФРС США вновь находятся среди ключевых факторов, которые определят динамику финансовых активов в 2020-м году.



