Нефть: продление сделки ОПЕК+ до июня во многом отыграно рынками
Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях вблизи $64/bbl (Brent).
На текущей неделе нефть торговалась в диапазоне $63.2-$64.6/bbl, несмотря на умеренно негативные новости с фронта торговой войны между США и КНР и данные о том, что добыча нефти в Штатах в очередной раз обновила исторические максимумы.
Поддержку нефтяным котировкам оказывают сообщения о том, что страны ОПЕК+, скорее всего, продлят действующую до марта 2020 года сделку по сокращению нефти до июня 2020 года. Напомним, что в конце 2018 года страны приняли решение сократить добычу сырья на 1.2 mbd от уровня добычи октября 2018 и до сих пор выполняют это соглашение для поддержания баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.
Очередная встреча ОПЕК+ состоится в конце следующей недели (5-6 декабря) в Вене, поэтому в ближайшие дни вероятность появления новых словесных интервенций является весьма высокой.
Тем не менее, продление сделки до июня уже во многом отыграно рынками, поэтому вряд ли влияние новых сообщений будет существенным.
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