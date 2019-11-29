На глобальных площадках аппетит к рисковым активам остается ослабленным на старте торгов пятницы.

Фьючерсы на американские фондовые индексы (S&P500 и NASDAQ) снижаются на 0.3-0.4%, китайский индекс Shanghai Composite в минусе на 0.6%, в то время как спрос на защитные активы остается повышенным (цены на золото прибавляют 0.2% в ходе утренних торгов). Тема торговых переговоров в последние дни не добавляет позитива участникам рынка, в особенности после того, как президент США Д. Трамп подписал законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге.

Пара EURUSD остается вблизи отметки 1.10. Вчерашние данные по инфляции в Германии не оказали значимого влияния на евро, хотя гармонизированный индекс потребительских цен оказался чуть лучше ожиданий (1.2% г/г против ожидаемых 1.1% г/г).

Сегодня в 13.00 (мск) внимание привлечет инфляция в целом в ЕС. Аналитики ожидают умеренного ускорения базовой инфляции в Европе с 1.1% г/г до 1.2% г/г. Такой сценарий может ограничить негатив в отношении европейской валюты, однако даже если это и произойдет, вряд ли евро получит существенную поддержку. Вчера торги на американских биржах не проводились из-за празднования Дня благодарения, и сегодня в этой связи площадки в США закроются раньше обычного, поэтому торговая активность в вечерние часы, скорее всего, останется пониженной.

Российский валютный рынок

Российская валюта завершает неделю умеренным ослаблением (-0,4% в паре с долларом и —0,3% в паре с евро). Сегодня внешний фон складывается для рубля скорее негативно. События вокруг торговых переговоров не дают существенного повода для оптимизма после того, как Трамп подписал законопроект в поддержку протестующих в Гонконге. Риторика последних дней не содержала в себе дополнительных сигналов о близости к подписанию торговой сделки. Снижение валют латиноамериканского региона создает умеренно негативный фон вокруг всего блока валют развивающихся стран. Налоговый период в России завершился вчерашней уплатой налога на прибыль. Совокупность перечисленных факторов не формирует предпосылок для укрепления рубля в конце текущей недели.