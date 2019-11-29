Сбербанк и Cognitive Technologies (CT) договорились о создании СП по развитию беспилотного транспорта в России. В новом СП Сбербанку будет принадлежать 30% акций СП, менеджменту CT –70%. CT переведет все свои проекты и патенты, связанные с ИИ и беспилотными технологиями, в новое СП, тогда как Сбербанк обеспечит финансирование новых проектов. Сделка должна быть закрыта в декабре, ее параметры и оценки стоимости стороны не раскрывают. Как прокомментировала событие основатель и президент Cognitive Technologies, сделка является второй по масштабу после сделки по созданию СП СбербанкMail.ru. В более долгосрочной перспективе стороны планируют сделать компанию публичной, отметив, что СП может быть готово к выходу на IPO к 2023 г.

На данный момент мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций Сбербанка. Это еще одна сделка, которая соответствует стратегии Сбербанка по развитию собственной экосистемы, тогда как потенциальные инвестиции, связанные с ней, не должны быть крупными с точки зрения масштаба бизнеса Сбербанка. В то же время ее влияние на цифровые проекты Сбербанка сейчас оценить сложно, учитывая что они находятся на начальном этапе и по ним нет раскрытия операционных и финансовых показателей. Учитывая это, мы сомневаемся в том, что инвесторы в краткосрочной перспективе отразят в оценках стоимости Сбербанка потенциал его цифровых проектов.