Для "Газпрома" III квартал выдался не очень удачным
Третий квартал для Газпрома выдался не очень удачным по сравнению с предыдущим.
На результаты повлияло главным образом снижение объемов и средних цен. Объем поставок в Европу сократился до 54 млрд куб. м в силу сезонных и прочих факторов. Средние цены в Европе снизились до 13996 руб. за 1 тыс. куб. м, а оценка выручки сократилась до 450 млрд руб. По итогам девяти месяцев выручка от продажи газа в Европу упала на 12%. В других сегментах продажи достаточно стабильны. По итогам января-сентября финансовые результаты ухудшились из-за снижения продаж в третьем квартале и опережающего роста операционных расходов. Но прибыль за девять месяцев увеличилась до 1,1 трлн руб., главным образом вследствие сокращения финансовых расходов. Наш прогноз чистой прибыли компании по итогам 2019 года составляет 1,414 трлн руб. и — с учетом динамики рентабельности, несмотря на ухудшение статистики прибыли — выглядит вполне достижимым. Рыночный консенсус-прогноз по прибыли на четвертый квартал составляет 333 млрд руб.
Впрочем, за текущий квартал наверстать отставание Газпром уже не успеет. Объем экспорта в Европу составит 55–58 млрд куб. м, выручка будет около 600 млрд. руб. Общая выручка, по нашим прогнозам, превысит 1,9 трлн руб. Консенсус-прогноз по прибыли предполагает результат 333 млрд руб.
Реакция участников рынка на отчетность нейтральная, поскольку она совпала с их ожиданиями. Мы сохраняем рекомендацию «покупать», оценка на 2023 год, основанная на долгосрочной модели DCF и предполагаемом повышении дивиденда до 50% от чистой прибыли дает максимальную цель по акции на уровне 430 руб. К рискам для Газпрома относятся низкие спотовые цены на газ, сложившиеся на фоне увеличения продаж поставщиков (в том числе и самого Газпрома) по требованию регуляторных органов. Но на спотовые контракты приходится около 8% объемов крупных поставщиков, поэтому риск умеренный. Драйверами роста станут запуск «Северного потока-2» и «Силы Сибири».
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