Изменение оптовой цены на кофе заметят лишь покупатели в магазинах
Хотя на Гондурас приходится только 10% мирового производства арабики, эта страна осуществляет ключевой объем поставок сертифицированного Intercontinental Exchange (ICE) кофе. Засушливый сезон в этой стране значительно влияет на котировки кофе. Также неблагоприятные климатические условия в Перу и Бразилии уменьшают его потенциальное предложение. Уровень производства арабики, по прогнозам International Coffee Organization (ICO), снизится на 2,7%, до уровня 2015-2016 гг. Спрос же стабильно растет.
Нарастающий дисбаланс будет влиять на котировки как минимум до начала экспортных поставок из Гондураса и стран Латинской Америки в следующем году, то есть как минимум до лета-осени 2020 года.
Еще одна проблема для плантаций в Гондурасе – rust fungus, грибок, который внешне очень похож на ржавчину и поражает стебель и листья кофейного дерева.
Спрос на кофе в мире крайне неэластичен, потребители не готовы отказываться от привычного напитка. Цены на кофе могут вырасти еще больше, если эти риски сохранятся.
Для того, чтобы понять, как отразится дефицит кофе на обычных потребителях, посчитаем себестоимость чашки кофе. Рассчитать рентабельность чашки эспрессо, к примеру, достаточно просто. Средняя цена хорошего зернового кофе в среднем 25 долларов за килограмм. Для одной чашки (30 мл) необходимо 7–8 г кофе (11-13 руб). При этом цена одной чашки эспрессо в «Coffeeshop» в Москве на конец ноября – 115-190 рублей. Таким образом, изменение оптовой цены на кофе на 25% увеличивает себестоимость продаж на 3 рубля (от 1,5% до 2,8% стоимости чашки эспрессо). Изменение оптовой цены заметят лишь покупатели кофе в магазинах.
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