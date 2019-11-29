Согласно недавно опубликованной ЦБ РФ статистике по портфельным и прочим иностранным инвестициям, в октябре нерезиденты поставили месячный максимум (за все время существования рынка) по чистому приросту позиции в ОФЗ (+220 млрд руб.). Такой же прирост наблюдался и в мае этого года, однако тогда доходности госбумаг отреагировали очень скромным снижением (всего 24 б.п. по 10-летним бумагам), что могло быть обусловлено нетипичным характером покупок нерезидентов (огромным спрос крупными заявками в основном удовлетворялся на аукционах, а на вторичном рынке активность была низкой).

В октябре таких гигантских размещений ОФЗ не было, и основной спрос на ОФЗ наблюдался на вторичном рынке, что может свидетельствовать о появлении интереса уже со стороны типичных нерезидентов (из-за «бегства» от нулевых ставок на развитых рынках), что и привело к провалу доходностей ОФЗ (на 65 б.п. по 10-летним бумагам). Стоит отметить, что локальные инвесторы, напротив, сократили вложения в ОФЗ в октябре на 145 млрд руб., по-видимому, предполагая, что ралли зашло слишком далеко (доходности уже соответствуют уровню ключевой ставки 5-5,5%, ниже которого она в действительности может и не опуститься).

Все звезды сошлись в польщу ОФЗ…

В целом за 12М, закончившиеся 1 ноября 2019 г., нерезиденты купили ОФЗ на 1,03 трлн руб., поставив тем самым рекорд по 12М приросту (данные доступны с 2013 г., но ранее нерезиденты в таких объемах не могли зайти на рынок, поскольку он не был либерализован). При этом снижение доходностей также оказалось рекордным (217 б.п. по 10-летним бумагам), что отчасти связано с коррекцией в предыдущем году (вверх на 101 б.п. при чистой продаже на 377 млрд руб. из-за ужесточения санкций).

Однако основными факторами ценового роста ОФЗ мы считаем нереализовавшиеся ожидания по ужесточению санкций и смягчение монетарной политики ФРС (проявившееся как в ключевой ставке, так и в балансе ФРС), которое привело к ралли на всех GEM. Среди них российский рынок выглядит наиболее сильным по фундаментальным показателям (прежде всего, профицит бюджета, счета текущих операций, низкий внешний госдолг, низкая инфляция).

…чего может не повториться в следующем году

Такой огромный приток нерезидентов ОФЗ (в данном случае не важна их типичность) в этом году оказал существенную поддержку курсу рубля (по нашим оценкам, без этого притока он в среднем был бы на 2 руб./долл. слабее, чем фактические 64,9 руб./долл.). Принимая во внимание произошедшее заметное снижение доходностей ОФЗ, из-за чего они выглядят самыми дорогими в GEM (в терминах спредов к o/n ставкам), мы считаем, что такого притока в ОФЗ в следующем году не произойдет. Это обстоятельство в отсутствие больших трат средств ФНБ на локальном рынке будет способствовать ослаблению рубля. Однако в 1 кв. рубль, скорее всего, заметно укрепится под действием сезонного фактора.