Курс рубля на завершающейся рабочей неделе демонстрировал сползание против доллара и евро. При этом доллар закрепился выше 64 рублей и обновил максимум за 2,5 недели. Евро опять тянулся в направлении 71 рубля, однако его слабость на форексе мешала европейской валюте. Европейская валюта тестировала психологически значимый уровень поддержки в 1,1 доллара.

Фактором динамики курса рубля стало ухудшение перспектив американо- китайских торговых переговоров в связи с «гонконгским» законом США. Рынок нефти продолжил упорные попытки роста и даже обновил максимум за два месяца в районе 64,6 доллара за баррель сорта Brent, однако затем, как и неделей ранее сполз, но более резко – ниже 61 доллара.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю поднимался на 40 копеек до 64,3 рубля, евро — на 45 копеек до 70,85 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом опустилась до 3,9 тысячи против 4 тысяч неделей ранее.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль начал неделю под давлением против основных резервных валют. Оно поддерживалось сохранением опасений по поводу развития торговой войны между США и Китаем. Так, американский президент Дональд Трамп отметил, что соглашение между сторонами не может быть заключено на равных условиях, что ослабило надежды инвесторов на возможность скорого разрешения торгового конфликта двух крупнейших экономик мира.

Поддержка у рубля ушла после прохождение в начале недели пика налогового периода ноября. При этом экспортеры и так неохотно продавали валютную выручку, а собирали ликвидность для платежей на свопах, ожидая большей волатильности к концу года.

Еще одна внутренняя причина давления на рубль заключалась в ребалансировке индекса MSCI EM, в результате которой из российских акций инвесторы выведут около 100 миллионов долларов с возможной конвертацией соответствующего объема рублей в валюту.

Наконец, спрос на рублевые долговые бумаги остался невысоким в рамках коррекционного снижения котировок этих инструментов. Так, минфин России на безлимитном аукционе в среду смог разместить ОФЗ выпуска 26223 с погашением в феврале 2024 года только на 12,97 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 17,79 миллиарда. Спрос оказался на 24% меньше объема доступных к размещению остатков указанной ОФЗ, говорят аналитики.

Наряду с рублем отрицательную динамику в паре с долларом демонстрировали турецкая лира, южноафриканский ранд, бразильский реал и целый ряд других валют развивающихся рынков. Рост политических рисков в Латинской Америке усилил давление на валюты EM.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели валюта РФ провела, в усилившемся тренде ослаблении против доллара и евро. Рост геополитических рисков и опасения за торговую сделку между США и Китаем увеличились после подписания президентом США Дональдом Трампом закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге".

Документы предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в этом административном районе.

МИД КНР предупредил США о серьезных контрмерах из-за этого закона. Такое развитие событий на фоне переговорного процесса по американо-китайской торговой сделке снижает вероятность его позитивного исхода.

Провал рынка нефти – почти на 4% — под вечер пятницы добавляет негативных ожиданий по поводу курсовой динамики рубля. На рынке появились сообщения о том, что Саудовская Аравия на встрече ОПЕК+ в Вене 5-6 декабря планирует просигнализировать, что она больше не будет компенсировать за счет своей добычи невыполнение сделки ОПЕК+ другими ее участниками.

Таким образом, начало зимы представляется довольно волатильным временем для рубля, когда курс доллара может выйти вверх из узкого коридора последних двух недель (63,7-64,5 рубля), обновив максимум с середины октября.