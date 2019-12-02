Предыдущая торговая неделя на российском рынке акций завершалась на нейтральной территории. Индексу МосБиржи опять не удалось показать какой-то устойчивой трендовой тенденции. Котировки находятся в боковом формате с середины ноября, а амплитуда всех колебаний за этот период укладывается в пределы 2%.

В такой ситуации по индексу МосБиржи остается только дождаться пробоя одной из границ сложившегося коридора. Если вдруг будет пройдена вниз отметка 2905 п., то далее можно будет ориентироваться на движение к поддержкам около 2850–2860 п. Но этот расклад пока не является базовым сценарием. Долгосрочный тренд остается растущим, а соответственно вероятность последующего продолжения фазы роста при прочих равных все-таки выше. Верхняя граница боковика последних недель проходит около 2960–2965 п. Потенциальное преодоление этих отметок в декабре могло бы открыть дорогу в сторону новых максимумов (3010 п.).

В прошлую пятницу российскому рынку акций не позволили упасть тяжеловесные бумаги Газпрома (+1,39%), которые выглядели лучше рынка на фоне новостей о будущих дивидендах. В презентации компания наметила планы по переходу на выплату 50% чистой прибыли в виде дивидендов по итогам 2021 г. (то есть летом 2022 г.). Участники рынка положительно восприняли это сообщение. По итогам 2018 г. Газпром выплатил 27% чистой прибыли (16,61 руб.).

Ближайшая область сопротивления в акциях газовой компании уже совсем рядом — это район 258–260 руб. Эти уровни отделяют бумаги от перестановки локальных целей к 266–268 руб.

На долговом рынке ситуация остается относительно спокойной. И хотя индекс ОФЗ (RGBI) снижается уже 5 сессий подряд, масштаб этого падения совсем незначительный (-0,31%). Индекс корпоративных облигации (RUCBICP) в последние дни также демонстрируют нейтральную динамику. На горизонте 3–4 месяцев среднесрочные выпуски надежных корпоративных заемщиков (3–5 лет) в целом сохраняют потенциал для положительной переоценки, тогда как длинные ОФЗ уже в значительной степени дисконтировали инфляционные тренды.

Некоторое давление на российский рынок акций может оказывать нефтяной фактор. Фьючерсы Brent в прошлую пятницу просели примерно на 4%. Падение было спровоцировано сообщением Bloomberg о том, что Саудовская Аравия больше не желает компенсировать несоблюдение сделки ОПЕК+ другими членами. Эти новости сразу же вызвали ускоренную распродажу на рынке, что дополнилось укороченной торговой сессией в США и экспирацией январских фьючерсов Brent. На мой взгляд, реакция избыточна. Риски развала сделки из-за конфликта ключевых участников невысока.

Сегодня ситуация на рынке нефти исправляется. Появились сообщения о том, что страны картеля могут рассмотреть более значительное снижение добычи в рамках соглашения. В воскресенье об этом заявил министр нефти Ирака Тамир Гадхбан. Речь может идти о дополнительных 400 тыс. б/с. Мы не ждем подтверждения такого решения.

В то же время напомним, что ранее в пятницу министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что о продлении сделки ОПЕК+ целесообразно будет говорить ближе к апрелю 2020 г.

Ближайшая область поддержки во фьючерсах Brent находится около уровня $60–61. Сегодня с утра мы как раз видим отскок котировок именно от этих рубежей. Пока причин для продолжения масштабной распродажи к более низким отметкам не наблюдается. Вероятно, амплитуда колебаний в течение следующих 2 сессий снизится. Ключевым событием недели станет заседание стран ОПЕК 5 декабря.

Российский рубль в пятницу показал весьма сдержанную реакцию на просадку нефтяных котировок. Курс USD/RUB поднялся к 64,3. В последние недели мы отмечаем заметное снижение волатильности в рубле и, вероятно, эта ситуация может сохраниться. В перспективе до конца года в качестве базового сценария рассматриваем возможность незначительного роста USD/RUB в пределах 65–65,5. Для более существенного девальвационного импульса причин пока не появляется.

Среди корпоративных событий на предстоящей неделе можно выделить намеченное на 5 декабря заседание правления Газпрома, на котором будет обсуждаться новая дивидендная политика. Вероятно, будут просто официально подтверждены уже озвученные ориентиры по переходу на выплату 50% чистой прибыли в 2022 г. Кроме того, сегодня Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут дать старт поставкам по газопроводу «Сила Сибири».

Во вторник, 3 декабря, Московская биржа опубликует результаты по объемам торгов за ноябрь. Сбербанк в пятницу поделится финансовыми результатами за 11 месяцев 2019 г.

Ожиданий существенного роста волатильности на западных площадках на этой неделе у нас нет. Вероятно, общий фон останется относительно спокойным. Ключевые события смещены на следующую неделю, когда пройдут заседания ключевых центробанков: ФРС, ЕЦБ, Банк Швейцарии, Банк России.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,34%, нефть Brent в плюсе на 1,29%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет немного выше уровня закрытия пятницы, в пределах 0,3%.