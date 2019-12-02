Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,4%, закрывшись на отметке 3140,98 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,4%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,46%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт, до 1,78%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла менее, чем на один базисный пункт, до —0,36%.

Вернувшись к работе после празднования в четверг Дня благодарения, инвесторы негативно отреагировали на подписание президентом США Дональдом Трампом законопроектов по Гонконгу. Не добавило оптимизма и сообщение Reuters о том, что в Белом доме идет обсуждение возможности расширения влияния Соединенных Штатов на иностранные компании, которое будет способствовать блокированию поставок для китайской Huawei. Тем не менее, основным событием, которое может серьезным образом повлиять на динамику биржевых индикаторов, будет решение Трампа по тарифам на китайские товары 15 декабря.

Нефтяные котировки по итогам пятничных торгов упали на 4%, закрывшись на отметке 60,73 доллара за баррель. Поводом для минорных настроений стало сообщение агентства Bloomberg со ссылкой на свои источники о том, что Саудовская Аравия на заседании стран ОПЕК+ 5-6 декабря может дать понять, что больше не готова в одиночку нивелировать последствия избыточного производства нефти другими членами картеля. Однако заявление министра нефти Ирака Тамер аль-Гадбана, сделанное в воскресенье, о том, что ОПЕК и ее союзники рассмотрят возможность сокращения объемов добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки может частично компенсировать "быкам" пятничные потери.

Индекс МосБиржи в пятницу вырос на 0,27%, закрывшись на отметке 2935,37 пункта. В отсутствие весомых поводов, которые бы подтолкнули игроков к покупкам или продажам, индекс МосБиржи на минувшей неделе продолжил консолидацию в диапазоне 2915–2960 пунктов. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2910 и 2890 пунктов, сопротивление находится на рубеже 2950 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 142100 и 141000, сопротивление – 145000 пунктов.

На прошедшей неделе пара доллар/рубль продолжила торговаться в рамках диапазона 63.65-64,50 руб./$, постепенно подбираясь к его верхней границе. В случае, если уровень 64,50 будет взят, российская валюта продолжит сдавать свои позиции по отношению к доллару, и может протестировать уровень 65 руб./$. В целом же в декабре давление на курс рубля может оказать сезонный фактор (в этот период обычно растет спрос граждан на иностранную валюту), а также ухудшение конъюнктуры на внешних финансовых и сырьевых рынках из-за сохраняющейся неопределенности в отношении торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира.

В пятницу российская валюта завершила торги на отметке 64,07 руб./$, потеряв 0,17% по отношению к доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64 и 63,80, сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,45.