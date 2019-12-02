Российский рынок акций сумел закрыть пятницу в плюсе во многом благодаря прибавившим 1,4% акциям «Газпрома». Компания сообщила, что в 2022 г будет направлять на дивиденды 50% скорректированной прибыли по МСФО. В общем-то такое решение ожидалось, но его подтверждение и вызвало рост. Причем инвесторы проигнорировали плохую отчетность компании, свидетельствующую о снижении прибыли за три квартала на 45%.

В выходные прошла негативная для компании новость о том, что санкции в отношении участвующих в строительстве «Северного потока 2» компаний могут быть введены еще до католического рождества. Но вряд ли это сорвет ход сооружения газопровода.

Считаем «Газпром» одной из самых перспективных бумаг на среднесрочный период. Скорее всего, в ближайшие дни мы увидим приток средств в «Газпром» со стороны крупных западных инвесторов, которые покупают бумаги на длительную перспективу по факту позитивного события. Сейчас сопротивлением для роста является район чуть выше 260 руб, но в ближайшие дни оно будет пройдено, и цена к концу года в 300 руб нас не удивит.

Сегодня пока не отмечается падение никеля, что дает хорошие шансы на отскок сильно перепроданному «Норильскому Никелю». Но покупать бумаги компании стоит лишь с короткими стопами. Далеко не факт, что мировые цены на никель нащупали дно. В такой ситуации, как это часто бывает, может сработать старая поговорка: «купи «дно», второе получишь в подарок».

Ждем продолжения роста и в «Лукойле», который в пятницу не поддался на снижение нефти. Бумаги компании поддерживает программа обратного выкупа и приближающаяся отсечка реестра под промежуточные дивиденды.

Вообще рекомендуем обратить внимание на дивидендные бумаги, по которым в декабре пройдет отсечка под промежуточные дивиденды, – они в ближайшие дни могут выглядеть лучше рынка.

Сегодня внешний фон позитивен: на 0,3% растут американские фьючерсы, около процента прибавляет нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка акций ростом на 0,3-0,4%.

Нефть в пятницу рухнула на 4%. Поводом для этого послужило сначала высказывание главы Минэнерго России Александра Новака о том, что вопрос о продлении сокращения квот целесообразно рассматривать ближе к концу первого квартал. Потом масла в огонь подлило сообщение, что Саудовская Аравия растеряла желание снижать добычу более своих квот и тащить на себе груз выполнения общего решения расширенного картеля.

Но падение котировок нефти на 4% выглядит слишком сильным: соглашение ОПЕК+ в любом случае в следующем году будет действовать, а его участники — исполнять взятые на себя обязательства.

Однако вчера министр нефти Ирака заявил, что на ближайшем саммите ОПЕК+ будет рассмотрен вопрос о снижении квот на 400 тыс баррелей в сутки. Заявление министра мы расцениваем как словесную интервенцию в поддержку нефти и считаем, что такое решение вряд ли будет принято.

Но так или иначе, сегодня с утра нефть отскакивает на процент от уровня закрытия пятницы.

Пара доллар-рубль по итогам недели закрепилась выше сопротивления 64,10. Внешний фон для российской валюты сегодня слабо позитивный, но мы ожидаем продолжения снижения рубля на внутренних факторах, главным из которых является усиление покупки валют для декабрьских выплат по внешнему долгу.

Не очень сильным сопротивлением для пары доллар-рубль выступает отметка 64,5. После ее пробития паре будет открыта дорога к цели движения в этом году – району 65,5.