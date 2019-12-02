Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи снизился с 2947,68 п. до 2935,37 п., а индекс РТС с 1455,42 п. до 1438,45 п. Пара EUR-USD упала с $1,1021 до $1,1018. Пара USD-RUB поднялась с 63,87 до 64,07, а EUR-RUB с 70,42 до 70,52. Нефть Brent подешевела с $63,39 до $62,43 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3110,29 п. до 3140,98 п.

Главной темой для рынков остаётся торговая война и переговоры по её прекращению между Китаем и США. Уже почти полтора месяца Вашингтон и Пекин говорят о близости к заключению сделки первой фазы, но, похоже, что близости никакой нет. Китай настаивает на том, чтобы принятые импортные пошлины были поэтапно отменены, но президент Д. Трамп упорствует, так как главное в этой войне не только ограничить КНР экономически, но и стимулировать американские компании возвращать производственные мощности обратно в США. Соответственно, многие говорят о том, что сделка, если и состоится, то будет заключена уже после Нового года.

В первый день недели начнётся публикация индексов деловой активности в промышленности от Японии до США. В Европе ожидается выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. В США календарь статистики дополнится данными по расходам на строительство, а также индексом ISM в производственной сфере. В России «Интер РАО» проведёт день инвесторов.

Во вторник Резервный Банк Австралии примет решение по ставке. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,75%. В Великобритании выйдет статистика активности в строительстве. В еврозоне опубликуют данные по ценам производителей. Ожидается, что в октябре падение ускорилось до —1,9% с —1,2% в сентябре. В России Московская Биржа сообщит цифры по торгам за октябрь.

Ночью в среду выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Далее в течение дня будут публиковаться индексы деловой активности в сфере услуг, а также сводные индексы от Японии до США. Австралия уточнит ВВП за III квартал. Ожидается, что оценка роста будет повышена до 1,7% с прежних 1,4%. В США ADP Services опубликует данные по занятости в частном секторе экономики США. Ожидается, что за октябрь было создано 140 тыс. новых рабочих мест. В США также выйдет индекс ISM в непроизводственной сфере. Далее отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. В этот день Банк Канады примет решение по ставке, хотя на рынке ждут, что она останется на уровне 1,75%. В России Минфин объявит объём закупки валюты в рамках бюджетного правила на декабрь.

Австралия в четверг сообщит данные по экспорту и импорту, а также розничным продажам. Германия опубликует данные по производственным заказам. Состоится министерская встреча OPEC+, от которой ожидают сохранение прежних объёмов ограничений на добычу. Впрочем, также появляется информация, что некоторые члены картеля предлагают расширить ограничения до 1,6 млн бар. в день с текущих 1,2 млн бар. в день. Также состоится встреча министров финансов ЕС. Выйдет уточнение ВВП еврозоны, но изменений первой оценки за III квартал не ожидается. Также будет опубликована статистика розничных продаж за октябрь. Ожидается, что темпы годового прироста сократятся до 2% с 3,1% в сентябре. В США выйдет статистика первичных обращений за пособием по безработице, а также данные по экспорту и импорту. Ожидается, что отрицательное сальдо сократится до $49 млрд с $52,5 млрд в сентябре. Также появятся данные по промышленным заказам. В России «Газпром» сообщит об изменениях в дивидендной политике.

Япония в пятницу сообщит о расходах домохозяйств, индекс опережающих экономических индикаторов. В Германии выйдут данные по промышленному производству за октябрь. В США в этот день публикуются цифры по рынку труда. Ожидается, что безработица останется на уровне 3,6%, а число новых рабочих мест за ноябрь составит 180 тыс. Далее индекс потребительского доверия от Университета Мичигана и отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России выйдет статистика по инфляции. Ожидается, что в ноябре она замедлилась до 3,6% с 3,8% в октябре. Сбербанк сообщит результаты по РСБУ за ноябрь.

Новая неделя в Азии началась вполне позитивно. Китайский PMI в производственной сфере от Национального Бюро Статистики вырос в ноябре до 50,2 п. с 49,3 п. в октябре PMI Caixin в производстве повысился до 51,8 п. с 51,7 п. месяцем ранее. Axios сообщает, ссылаясь на членов американской переговорной команды, что переговоры по торговым вопросам застопорились из-за американских законов в поддержку протестующих в Гонконге, но Д. Трамп, скорее всего, не станет повышать тарифы 15 декабря. Меж тем, вероятность заключения сделки первой фазы в ближайшее время существенно снизилась. К 8:45 мск NIKKEI 225 — 23537,62 п. (+1,05%), Hang Seng — 26458,27 п. (+0,42%), Shanghai Composite — 2878,02 п. (+0,21%).

Нефть немного взбодрилась на фоне позитивной статистики из Китая. Напомним, что на прошлой укороченной неделе Baker Hughes сообщила о сокращении активных нефтяных буровых на 3 единицы до 668 штук. По сравнению с прошлым годом число работающих вышек снизилось на 274 штук. В минувшее воскресенье министр нефти Ирака заявил о том, что некоторые члены OPEC предлагают расширить ограничение добычи на 400 тыс. бар. до 1,6 млн бар. в сутки. Прошлая неделя на рынках была довольно тревожной, что повысило спрос на защитные активы. Резервы SPDR Gold Trust выросли за неделю с 891,79 тонн до 895,60 тонн. К 9:05 мск Brent — $61,35 (+1,42%), WTI — $56,15 (+1,78%), Золото — $1465,6 (-0,48%), Медь — $5895,18 (+0,47%), Никель — $13635 (-0,26%).

Индекс доллара подрастал на 0,03% до 98,31 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,81% с 1,78% в конце прошлой недели. К 9:05 мск пара EUR-USD — $1,102 (-0,01%), GBP-USD — $1,292 (-0,09%), USD-JPY – 109,63 (+0,14%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Рынки получили свидетельства того, что китайская экономика весьма неплохо сопротивляется в условиях торговой войны. Меж тем, надежды на торговое соглашение всё ещё остаются, хотя процесс согласования затягивается. В начале текущей недели есть вероятность небольшого роста отечественных индексов и укрепления рубля.