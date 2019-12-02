Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным повышением около 0.1-0.3%, недалеко от отметки 2945 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2930, 2920 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 п.

После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Некоторого утреннего улучшения состояния внешнего фона пока недостаточно для уверенного продолжения игры на повышение локального рынка акций.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на характер закрытия рынка может оказать вечерняя публикация ноябрьского значения индекса деловой активности в производственном секторе США (18.00 МСК).

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.05%) и РТС (+0.27%) закрылись с незначительным разнонаправленным отклонением. Как и в ходе предыдущих торгов, они сумели почти полностью отыграть свою заметную внутридневную просадку. Таким образом, индексы МосБиржи и РТС в очередной раз отскочили вверх от двухнедельных минимумов, что стоит трактовать как умеренно позитивный симптом. Указанные индексы пока не в силах возобновить повышение. Вместе с тем, они не идут ниже. Более того, они сумели проигнорировать заметное пятничное ухудшение состояния внешнего фона.

Между тем, ключевые фондовые индексы в Европе и в США закрылись с умеренным понижением. Еще более тревожным сигналом стало резкое вечернее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Оно было связано с появившимися в СМИ слухами о том, что Саудовская Аравия больше не готова нивелировать за свой счет избыточное производство нефти другими членами ОПЕК в рамках действующего соглашения об ограничении уровня добычи. Вполне очевидно, что тактическая необходимость в этом отпала после завершения сбора заявок на акции национальной нефтяной компании Saudi Aramco в ходе громкого IPO. Заметный утренний прирост стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent пока что носит лишь характер сдержанного коррекционного отскока к сильной пятничной просадке.

Среди значимых внешних событий конца минувшей недели стоит также отметить усилившиеся трения между США и Китаем по поводу протестной ситуации в Гонконге. Инвесторы и спекулянты справедливо опасаются того, что этот принципиальный вопрос способен осложнить торговые переговоры, несмотря на то, что он не имеет к ним прямого отношения.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 7.5 п. или около 0.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сдержанного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером повышения среди голубых фишек выступили акции «Газпрома» (GAZP RM, +1.39%). Интерес к ним подогрел выход большого количества неоднозначных корпоративных новостей эмитента, которые в целом были восприняты позитивно. Прежде всего, была опубликована промежуточная финансовая отчетность газовой монополии по МСФО. Она указала на сокращение прибыли в расчете на одну акцию за 3 квартал 2019 года на 46.4%, до уровня в 9.37 руб. Вместе с тем, за 9 месяцев текущего года этот показатель улучшился на 2.3%, до уровня в 47.07 руб.

Однако внимание инвесторов и спекулянтов оказалось в значительной мере смещено на известия по поводу предстоящего изменения дивидендной политики «Газпрома». Ее новая редакция будет рассматриваться 5 декабря. Но уже сейчас стало известно, что компания намерена выйти на выплату дивидендов в размере 50% от скорректированной прибыли по МСФО в 2022 году.

Стоит также упомянуть про продолжающийся переговорный процесс относительно заключения нового договора на транзит газа в Европу через территорию Украины. Вопрос о взыскании с «Газпрома» $3 млрд в пользу Украины по решению Стокгольмского арбитража может быть урегулирован в форме поставок газа на соответствующую сумму. Иными словами, он может быть фактически сведен к предоставлению дополнительной скидки к цене на газ для сопредельной страны.

В акциях Алроса (ALRS RM, +1.23%) наблюдалась очередная неудачная попытка пробоя ближайшего прочного сопротивления, расположенного в районе 78 руб. Тем не менее, они заметно опередили рынок по итогам пятничных торгов. Очевидно, стимулом для активизации покупок в них стало известие о том, что алмазодобывающая компания может пересмотреть объема капитальных затрат в следующем году в сторону понижения.

Заметно слабее рынка закрылись акции «Аэрофлота» (AFLT RM, —1.64%). Распродажи в этих бумагах наметились по факту публикации в целом позитивной промежуточной финансовой отчетности эмитента по МСФО. Между тем, выручка Группы «Аэрофлот» увеличилась на 6.0% по итогам 3 квартала и на 12.4% за 9 месяцев 2019 года. Ее квартальная прибыль возросла в 2.2 раза, до уровня в 29089 млн руб. Более того, авиаперевозчик сумел зафиксировать прибыль в размере 20305 млн руб. за 9 месяцев текущего года против убытка в размере 17382 млн руб. годом ранее.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное повышение стоимости около 0.3-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent после сильной пятничной просадки подорожали на 1.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.1%. Японский Nikkei225 прибавил 1.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Вместе с тем утренний рост стоимости нефтяных фьючерсов носит всего лишь коррекционный характер. В целом это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.