Российский рынок акций и рубль в начале недели мало изменятся на смешанном внешнем фоне. Бумаги нефтегазового сектора могут выглядеть слабее после падения нефтяных цен по Brent в пятницу.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон на открытие сегодняшнего дня мы оцениваем как смешанный — локальное улучшение настроений на глобальных площадках может быть нивелировано заметной коррекцией нефтяных котировок", — отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает в понедельник боковую динамику отечественного рынка акций.

"В фокусе нет корпоративных новостей, рынки будут отыгрывать итоги "черной пятницы", — добавляет он.

Между тем нефтегазовый сектор может выглядеть слабее рынка из-за падения цен на нефть Brent в пятницу, во многом связанного с ожиданиями в отношении действий ОПЕК+ (встреча ОПЕК+ запланирована на 5-6 декабря), считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма"

На валютном рынке в начале торгов пара доллар-рубль, вероятно, останется в области выше 64 рублей — повышение волатильности на рынке энергоносителей оказывает давление на курс рубля, отмечает он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Ведущие американские фондовые индексы по итогам торгов в пятницу снизились на фоне сохранения опасений инвесторов, что политическое напряжение между США и Китаем негативно повлияет на ход их торговых переговоров.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,29-0,35%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут: австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,25%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,01%, гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,37%.

Стоимость нефти растет на 1,31% в рамках коррекции после снижения в конце недели — до 61,28 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,03% — до 1,1016 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в последний рабочий день осени изменился разнонаправленно к уровням предыдущего закрытия по основным индексам на фоне роста курса доллара более чем на 20 копеек.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,27%, до 2935,37 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,04%, до 1438,64 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 25 копеек — до 64,32 рубля, евро — на 35 копеек, до 70,87 рубля, следует из данных Московской биржи.